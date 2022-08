La vidéo d’une fille jouant avec des araignées donne des frissons aux internautes

Les araignées avec leurs regards effrayants et leurs mouvements corporels erratiques peuvent sûrement effrayer beaucoup d’entre nous. Si vous tombez sur cette vidéo d’une fille jouant avec des araignées, attendez-vous à être un peu surpris. Cependant, cette fille est à l’aise avec ses amies araignées. Les gens ont été choqués par le niveau de confort manifesté par cette fille aux araignées. Cette vidéo a été partagée le 18 août et a amassé plus de 1 Lakh vues.

La vidéo de 30 secondes montre la jeune fille ramassant nonchalamment une araignée et la laissant ramper sur sa main. La vidéo montre également une araignée collée à sa robe. Cela devrait suffire à lui faire peur. Cependant, elle n’a pas du tout peur et joue joyeusement avec eux. La vidéo se termine avec la fille qui court à nouveau vers l’araignée pour les ramasser. Cette vidéo a été retweetée plus de 480 fois.

Cette fille araignée 🕷😱🕷 pic.twitter.com/ScYvfS1mK7 – Meilleures vidéos 🎥🔞 (@_BestVideos) 18 août 2022

Les utilisateurs ont été choqués par le courage affiché par la jeune fille et ont eu des réactions hilarantes.

Brave petite fille, va faire de quelqu’un une super épouse ! – Keith Wehunt (@KeithWehunt) 18 août 2022

Un autre utilisateur a partagé une vidéo similaire dans laquelle une fille a pris très confortablement deux grosses grenouilles. Les grenouilles avaient l’air assez dangereuses mais cette fille ne semble pas du tout effrayée. Elle apporte joyeusement les grenouilles chez elle.

Outre ces réactions hilarantes, certains ont été surpris de voir à quel point cette fille n’a pas été blessée par les araignées.

Les tarentules, c’est l’une des araignées les plus utiles et les plus sympathiques. Ils mangent tous les autres insectes, donc ils sont agréables à avoir – Parker McInelly (@McinellyParker) 19 août 2022

Une vidéo similaire était devenue virale il y a quelque temps. Dans le clip, un garçon jouait avec un serpent. Ce garçon sourit alors que le serpent rampait confortablement sur son corps.

La vidéo a reçu un total de 2 316 likes.

