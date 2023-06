La vidéo d’une femme sur le cauchemar du stationnement touristique fait que les gens ne veulent jamais quitter la maison

UNE FEMME s’est rendue sur les réseaux sociaux pour faire rage au sujet du stationnement touristique qui fait que les habitants ne veulent jamais quitter leur domicile.

Entre juin et août, les visiteurs et les résidents locaux affluent vers le parc national de Snowdonia au Pays de Galles.

Une visiteuse a posté une vidéo montrant sa voiture bloquée dans un parking à Snowdonia

Les images montraient trois rangées de voitures, avec une section centrale bloquée dans

Le parc est gratuit et abrite la plus haute montagne du Pays de Galles, le mont Snowdon, ce qui en fait un paradis de vacances pour les Britanniques qui aiment les grands espaces.

Mais un visiteur dégoûté a posté une vidéo sur TikTok intitulée « Oui, nous étions dans la rangée du milieu » dans un parking de Snowdonia.

Les images montraient trois rangées de voitures, avec une section centrale bloquée, y compris son propre véhicule.

On peut entendre la femme dire: « Je pensais qu’il y avait des gens stupides dans le monde et puis il y a ça.

« Trois rangées de voitures. La rangée du milieu complètement bloquée. »

Pendant ce temps, la vidéo disait: « Des touristes idiots se présentent à nouveau à Snowdonia !!! La façon dont certaines personnes traversent la vie me dépasse. »

Et les utilisateurs de TikTok n’ont pas tardé à réagir à l’enregistrement, qui compte plus de 2,2 millions de vues et plus de 50 000 likes.

Un utilisateur a déclaré: « C’est parce que vous avez des débutants qui arrivent tôt et ne savent pas où se garer, puis les habitués arrogants viennent et n’utilisent pas le sens des communications. »

Un autre a plaisanté: « Faire jouer à Sky en triant le WiFi là-haut. »

Un troisième a déclaré: « Et c’est pourquoi je ne quitterai pas la maison pendant les vacances. »

Une dernière personne a commenté: « C’est pourquoi dans le sud du Devon, nous ne quittons pas nos maisons d’avril à octobre – c’est plus sûr. »

Alors que de nombreux randonneurs choisissent de gravir le mont Snowdon, il existe également un petit chemin de fer appelé Snowdon Mountain Railway qui emmène les visiteurs au sommet.

Il existe également de nombreux autres itinéraires de randonnée, des sentiers de randonnée et des espaces verts luxuriants pour les randonneurs.