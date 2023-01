La vidéo d’une femme qui s’entraîne au gymnase à Saree devient virale

La santé et la forme physique sont deux des sujets les plus en vogue chez les jeunes d’aujourd’hui. De nombreux amateurs de fitness motivent régulièrement les autres à adopter un mode de vie sain en partageant des vidéos de leurs séances d’entraînement sur Instagram. Une de ces vidéos d’une femme qui s’entraîne au gymnase dans un sari est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La vidéo a été publiée par une utilisatrice nommée Reena Singh, une accro du fitness qui aime produire du contenu lié à l’entraînement sur Instagram. “Ce n’est que le début”, lit-on dans la légende de la vidéo. Le clip montrait Reena en train d’effectuer plusieurs exercices, tels que des fentes, des tirages latéraux et des squats avec un énorme pneu. La vidéo vise à prouver que les personnes qui souhaitent s’entraîner peuvent le faire dans n’importe quelle tenue et condition et qu’un certain style de vie ne devrait pas être une excuse pour ne pas aller au gymnase.

La vidéo d’entraînement unique en sari est rapidement devenue virale sur Instagram, avec plus de 2,44 crores de vues et plus de 6 lakh likes. Peu de temps après sa diffusion sur la plate-forme de médias sociaux, la vidéo a impressionné de nombreux utilisateurs. Cependant, certaines personnes ont également demandé s’il était acceptable pour les femmes de porter un sari au lieu de vêtements de sport pour s’entraîner au gymnase.

Un utilisateur a commenté: « Saree va bien, mais encouragez-les à porter des vêtements de sport pour éviter les blessures. Certains exercices peuvent être effectués mais pas tous, comme le premier. Donc, je pense que vous devriez les encourager à porter des vêtements appropriés pour éviter les blessures.

Un autre utilisateur a noté: “Pour les personnes qui demandent” Pourquoi? demandez-vous que – Instagram est arrivé au stade où pour vous faire remarquer, vous devez aller au-delà de l’ordinaire/de la norme. En tant qu’influenceur / artiste ou toute personne qui publie simplement ce qu’elle fait réellement, elle n’obtient aucune vue ni aucun commentaire. Ce message était visible parce qu’elle est dans la salle de gym vêtue d’un sari. Alors, ça a marché ! Et elle a elle-même dit qu’elle avait fait ça pour la bobine, alors bravo !

Que pensez-vous d’aller au gymnase dans un sari ?

