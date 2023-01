La vidéo d’une femme penchée au bord des chutes Victoria de 360 ​​pieds de haut devient virale

À la frontière de la Zambie et du Zimbabwe se trouve l’une des plus grandes chutes d’eau du monde appelée Victoria Falls. En plus d’être un spectacle fascinant, c’est aussi un endroit pour les vrais casse-cou. La cascade de 360 ​​pieds de haut voit souvent des accros à l’adrénaline se pencher sur son bord. Bien qu’elle ne soit pas pour les timides, cette femme s’est essayée à l’activité touristique populaire. Le clip partagé sur Twitter la montre juste au bord de la cascade. Au fur et à mesure que la caméra se déplace vers le bas, vous pouvez réellement avoir une idée de la taille d’une goutte. Jetez un œil au clip ici:

Ce fut une passe difficile pour la plupart des utilisateurs de médias sociaux. Beaucoup ont fait remarquer que les quelques centaines de likes ne valaient tout simplement pas la peine de mettre votre vie en jeu. Alors que pour le moment, le courant ne semblait pas trop difficile à gérer, quelques-uns ont dit que même s’il avait repris un peu, cela aurait été une fin horrible pour le clip. Un utilisateur de Twitter a écrit: «En tant que personne qui vit près de Yosemite, je dois entendre parler des personnes qui ignorent les signes d’une séance photo balayée par les chutes jusqu’à leur mort. Le regard dans leurs yeux alors qu’ils recherchent frénétiquement un achat sur les rochers glissants est quelque chose que vous ne voulez jamais voir ou dont vous ne vous souviendrez jamais !

Un utilisateur a tweeté: “Mourir pour un pareil est la drogue la plus puissante connue de l’humanité.”

À 354 pieds de haut et 5538 pieds de large, les chutes Victoria coulent à un débit de 1088 mètres cubes par seconde. Également connue sous le nom de Smoke that Thunders, cette magnifique cascade porte le nom de la reine Victoria de Grande-Bretagne. Il est situé dans le parc national de Mosi-oa-Tunya et peut être exploré depuis la Zambie et le Zimbabwe. En plus de cette expérience unique, les touristes peuvent admirer toute la beauté de l’endroit depuis le pont Knife-edge.

Tenterez-vous un jour de vous pencher au bord des chutes Victoria ?

