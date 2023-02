La vidéo d’une femme peignant la console PS5 de son petit ami est un succès

Si vous êtes quelqu’un qui cherche une idée pour embellir vos consoles de jeu monochromes, cette vidéo virale est faite pour vous. Il montre une femme donnant une belle cure de jouvence à la PlayStation 5 de son petit ami. Son petit ami lui avait demandé de peindre sa PS5 et elle a accepté avec plaisir. Chloe Rose est une artiste qui a très judicieusement personnalisé la console de jeu de son petit ami avec un arrière-plan scénique. Internet a été stupéfait par sa créativité. La vidéo désormais virale montre Chloé sortant le couvercle de la PS5 et le frottant avec un papier de verre. Ensuite, avec de beaux coups de pinceau, elle crée de superbes paysages de montagne. Dans la section des commentaires, l’artiste a révélé qu’elle avait opté pour un arrière-plan inspiré de God of War de son édition 2018.

La légende de l’artiste disait: “Mon petit ami m’a demandé de peindre sa PS5 (enfin, techniquement, il a dit” si vous vouliez peindre ma PS5 pour une vidéo, vous le pouvez absolument, je sais que vous cherchez des idées “). YouTube semblait aimer ça, alors j’ai pensé que je le posterais ici aussi. La vidéo a été publiée sur Instagram le 2 février et a maintenant recueilli plus de six millions de vues.

La vidéo créative a également reçu de nombreux likes et commentaires. Un utilisateur a écrit: “La montagne m’a immédiatement rappelé Paramount Studios.” Un autre a complimenté Chloé et a écrit: “Il l’a demandé et c’est magnifique.” L’un d’eux a commenté : « Ça m’a donné une crise cardiaque au début. J’ai paniqué en pensant que tu allais juste le peindre de cette couleur brun rougeâtre, mais ça s’est bien passé à la fin. Cet utilisateur s’inquiétait du décollement de la peinture : “J’adorerais ça, mais j’aurais peur qu’il ne décolle.”

Dans un commentaire, un internaute a demandé à la femme d’épouser son petit ami alors qu’il lui faisait confiance avec sa PS5 : “Votre petit ami vient de vous confier un de ses organes vitaux. Épousez ce type madame, il vous aime.

Regardez la vidéo ici:

Auparavant, une femme a attiré l’attention d’Internet après avoir décidé de surprendre son petit ami le jour de la Saint-Valentin en peignant sa Xbox. Alors qu’elle a reçu une réponse décevante de son partenaire, Internet était furieux qu’elle ait “personnalisé” la console de jeu de l’homme sans sa permission.

La vidéo sur YouTube a plus de trois millions de vues, à ce jour.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici