La vidéo d’une femme debout devant l’enclos des lions et se moquant du gros chat suscite l’indignation sur Twitter

Une vidéo partagée par Susanta Nanda, agente du Service forestier indien, a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux. Initialement téléchargée sur Twitter par l’utilisateur Angie Karan, la vidéo montre une femme debout à l’extérieur de l’enclos d’un lion et se moquant du gros chat. Nanda est connue pour partager des vidéos qui sensibilisent les gens à différents phénomènes. Ceci est un autre exemple de la même chose. “Naître lion peut être une malédiction. Comment les humains peuvent-ils être aussi insensibles”, a-t-il écrit en légende.

Dans la vidéo, on peut voir deux femmes assises à l’extérieur de l’enceinte. On les voit se moquer du lion qui semble déjà irrité. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, vous pouvez les voir tous les deux cliquer sur des images avec le chat sauvage. « RIRE et se moquer de quelqu’un qui est en prison pour n’avoir rien fait de mal ! Pensez-vous que ces deux femmes se moqueraient encore de ce lion si les rôles étaient inversés ?”, a écrit l’uploader dans la légende. Regardez la vidéo :

Le message de Nanda est maintenant devenu viral avec près de 28 000 vues. « Les Lions ne devraient pas être soumis à ça ! Un miroir sans tain peut être la meilleure alternative !”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Blâmez les autorités qui ont construit cette installation pour les loisirs du grand public. Je suis sûr que de nombreux agents forestiers, vétérinaires auront donné leur avis d’expert et Conseil.”

“Des crétins sans espoir !! Même la vue d’un cafard déclenchera une alarme de panique n ici se sentir ga ga avec un lion dans un environnement fermé », a écrit un autre utilisateur de Twitter. Voici quelques réponses :

C’est douloureux à regarder…— kanchansingodia_photography🇮🇳 (@KANCHAN97414312) 8 janvier 2023

Génération obsédée par les selfies 🙁— Bhavish Shah (@bhavishcracker) 9 janvier 2023

Dieu brise le verre s’il te plait🙏— géographie Page optionnelle et d’actualité (@VSquare51) 8 janvier 2023

Cela a l’air vraiment mauvais..nous envahissons leur espace et les gardons en captivité..juste une fois, on devrait imaginer être dans leur position 😢— eshwar rachakonda (@eshwar_rk) 9 janvier 2023

J’aurais aimé qu’il puisse sortir du verre. – The Animal Lover (@ ShobhaMookerje1) 8 janvier 2023

Beaucoup considéraient l’animal comme “impuissant”.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici