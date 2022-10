La vidéo d’une femme créant une peinture alimentaire réaliste vous laissera envoûté

Vous ennuyez-vous de votre vie mondaine ? Résoudre les illusions d’optique est l’un des meilleurs moyens de passer le temps. Et l’article de ce blogueur culinaire n’est pas seulement divertissant mais aussi artistique. Un duo, qui porte le nom de pseudo Instagram, ruandchai, a posté une vidéo et joué à un petit jeu de devinettes avec les utilisateurs des médias sociaux. La vidéo montre une variété d’appam et de ragoût, de dosa sambhar, de pav bhaji et d’uttapam. L’utilisateur pose devant son œuvre d’art, mettant ses fans au défi de déterminer laquelle est de la vraie nourriture.

Pouvez-vous le deviner avant que la vidéo ne révèle la réponse ? Essaie.