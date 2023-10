La vidéo d’une caméra corporelle montre l’arrestation d’un suspect dans le meurtre de Tupac Shakur

Un homme accusé du meurtre du rappeur Tupac Shakur était calme lors de son arrestation la semaine dernière, critiquant la conduite d’un policier et demandant pourquoi les policiers n’avaient pas amené les médias, selon une vidéo de la caméra corporelle publiée jeudi par la police de Las Vegas.

Duane Keith Davis, 60 ans, a été arrêté à Las Vegas le 29 septembre pour meurtre en lien avec la fusillade mortelle de Shakur en 1996.

Davis a été arrêté alors qu’il se promenait. Il est calme lors de son arrestation et demande de l’eau, qu’on lui donne après avoir été placé dans le véhicule de police, montre la vidéo, obtenue par KSNV de Las Vegas, filiale de NBC.

Duane Keith Davis est arrêté à Las Vegas le 29 septembre en lien avec la fusillade mortelle de Tupac Shakur en 1996. Département de la police métropolitaine de Las Vegas

À un moment donné pendant le trajet, Davis critique le policier au volant pour s’être engagé dans une file de circulation se dirigeant vers l’autoroute, montre la vidéo.

« Est-ce que vous me suiviez tous hier soir ? » Davis demande, et l’officier répond : « Non.

Davis demande alors : « Alors pourquoi vous n’avez pas tous amené les médias ? L’officier demande : « Pourquoi devrions-nous faire venir les médias ? » et Davis répond : « C’est ce que vous faites tous », montre la vidéo.

Dans une autre vidéo de la caméra corporelle publiée jeudi, un officier demande : « Alors, pourquoi ils t’ont eu, mec ?

« Le plus gros cas de l’histoire de Las Vegas », répond Davis. « 7 septembre 1996 ».

Davis n’est pas accusé d’avoir appuyé sur la gâchette cette nuit-là à Las Vegas. Shakur, né Lesane Parish Crooks, est décédé quelques jours plus tard, le 13 septembre.

L’acte d’accusation indique que Davis, également connu sous le nom de « Keefy D » ou « Keffe D », et trois autres membres de gangs avec lui cette nuit-là ont conspiré pour tuer Shakur « en agissant de concert tout au long ».

« C’est Duane Davis qui a tiré », a déclaré le lieutenant de police Jason Johansson lors d’une conférence de presse après son arrestation la semaine dernière.

La mise en accusation de Davis est prévue pour le 19 octobre et il n’a pas encore plaidé coupable, selon les archives judiciaires.

Le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, a déclaré après une comparution devant le tribunal cette semaine que Davis devrait plaider non coupable lors de sa mise en accusation.