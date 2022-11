La vidéo d’une bulle de savon se transformant en cristaux de glace étourdit Internet

La plupart d’entre nous aiment les hivers et profitent du froid et des chutes de neige. Ainsi, un grand nombre de touristes affluent vers les montagnes ou les régions plus froides pour goûter aux frissons. Cependant, certaines zones sont si froides que tout gèle en un clin d’œil. Un tel spectacle est souvent agréable à regarder s’il est bien capturé dans un appareil photo de haute qualité. Récemment, donnant un aperçu de la même chose, une de ces vidéos a fait surface sur Internet. Il a été tweeté par le compte nommé buitengebieden.

La vidéo, capturée au format time-lapse dans un appareil photo, montre une bulle de savon se transformant en cristaux de glace. Nous sommes sûrs que la vue vous étonnera. La bulle de savon était placée à la surface de la glace — à l’air libre, dans une région froide ; après quoi il commence à se transformer en cristaux de glace.

Vous n’avez peut-être jamais vu une telle vidéo de bulles de savon se transformant en glace. Peu de temps après avoir partagé cette vidéo, elle est devenue virale car la transformation était en effet magnifique. La vidéo de 8 secondes a reçu plus de 5,6 millions de vues et les gens ont inondé la section des commentaires.

L’un des utilisateurs a déclaré: «Je voudrais juste souligner ce moment de paix et de beauté. On a presque l’impression qu’il s’agit d’un effort d’apprentissage à gauche. La droite crache de la haine, pro-armes, complot et absurdité et le reste veut juste travailler, profiter de nos familles et apprécier cette beauté. Je veux dire, est-ce que je me trompe ?”

Un autre a déclaré: «Ce sont de minuscules cristaux d’eau à l’intérieur. MÈRE NATURE nous a offert ses incroyables trésors. Arc-en-ciel, lagons bleus, forêts verdoyantes, etc. Notre travail consiste à les protéger. »

Un autre a écrit: «Il s’agit d’un cas de cristallisation – des atomes s’arrangeant le long de directions et de plans préférés, sélectionnés via des considérations de minimisation de l’énergie interne spécifiques aux éléments chimiques impliqués. Ce que vous voyez est appelé “croissance dendritique”.

