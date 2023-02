La vidéo d’un tout-petit aidant sa mère à décharger des pots d’eau d’un camion devient virale

Les petites mains tendues pour aider sont peut-être le geste d’amour le plus pur que les enfants peuvent montrer envers leurs parents. C’est un moment si tendre et réconfortant que quiconque en est témoin aura forcément le sourire aux lèvres. Prenons par exemple ce clip partagé sur Twitter par l’officier IPS Dipanshu Kabra. On voit un petit enfant aider sa mère à décharger les jarres d’eau du camion. On voit la mère placer les pots d’eau vides juste à l’extérieur du camion dans une longue rangée. L’enfant s’approche nonchalamment de la mère et attrape un pot. Le portant dans ses petites mains, il le place dans ce qui ressemble à un magasin. Le tweet accompagné du clip disait : « umr aur kad bhale chhota hai, par « madad ki bhaavana » bahut uncheihai. Maata-pita ne naayaab heera taaraasha hai… (Bien que petit en âge et en stature, le « sentiment d’aider » est ample Des parents ont taillé un diamant unique…) »

उम्र और कद भले छोटा है, पर “मदद की भावना” बहुत उंची है. pic.twitter.com/ySun6A5hEC — Dipanshu Kabra (@ipskabra) 14 février 2023

Le clip sain a gagné du terrain sur les réseaux sociaux. Beaucoup étaient impressionnés par le geste attentionné de l’enfant tandis que d’autres ont également félicité les parents d’avoir laissé l’enfant aider pendant la corvée. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Vidéo Bahut hi pyaara va preranaadaayak (vidéo très mignonne et inspirante) ».

Un autre tweet disait : « Jis prakaar hum bachchon ko padhana likhana, chalana bolana sikhaate hain usi prakaar bachapan se hi ghar ke chhote chhote kaamon mein haath bataana sikhaana chahiye. Jabaki isake ulta parents bachchon ko chhuee muee bana kar rakhate hain. Unaka shaareerik vikaas to ve log kar dete hain lekin bauddhik aur saamaajik vikaas nahin kar paate, (Tout comme nous enseignons aux enfants à lire, écrire, marcher et parler, de la même manière, dès l’enfance, les enfants devraient apprendre à aider dans un petit ménage Au contraire, les parents gardent les enfants comme une pierre de touche. Ils contribuent à leur développement physique, mais ils ne sont pas en mesure d’aider à leur développement intellectuel et social.) »

जिस प्रकार हम बच्चों को पढ़ना लिखना, चलना बोलना सिखाते हैं उसी प्रकार बचपन से ही घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाना सिखाना चाहिए। जबकि इसके उलट पेरेंट्स बच्चों को छुई मुई बना कर रखते हैं। उनका शारीरिक विकास तो वे लोग कर देते हैं लेकिन बौद्धिक और सामाजिक विकास नहीं कर पाते। pic.twitter.com/TTMq6LiSBu — Mukesh Pandey (@MukeshPandeySG) February 14, 2023

« Wah ! Adbhut, docteur saahab ! Aapke tweets bahut positif aur hrdayasparshee rahate hain. dhany ho, (Wow ! Merveilleux, Docteur ! Vos tweets sont très positifs et touchants. Soyez bénis.) » lire un tweet.

वाह! अद्भुत। डॉ साहब ! Plus d’informations धन्य हो।🙏— Prof Sukh Chain (@ProfSukh) 14 février 2023

L’officier IPS Dipanshu Kabra partage souvent de tels clips réconfortants sur son compte Twitter. Dans un autre court clip récent, qu’il a partagé, un petit enfant a été vu en train d’aider ses jeunes frères et sœurs à traverser la route. L’eau de drainage, débordant, entraînait une obstruction. Le gamin soulève sa jeune sœur sur son dos et l’aide à traverser la route. Il aide ensuite son autre frère cadet de la même manière.

Les utilisateurs des médias sociaux ont adoré le clip et ont partagé des vidéos similaires dans la section des commentaires.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici