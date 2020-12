Une vidéo d’un tigre prenant un bain dans une baignoire dans une plantation de café a conquis le cœur d’Internet. Dans le clip, on peut voir à quel point le gros chat essaie consciemment de vérifier l’eau et la baignoire avant d’y entrer.

La séquence commence par le tigre inspectant une baignoire de couleur noire. Après être resté à un moment donné pendant quelques secondes, le gros chat se promène dans la baignoire pendant qu’il inspecte soigneusement les côtés et peut-être la robustesse de la baignoire. Une fois que le tigre est apparemment satisfait, on le voit entrer dans la baignoire. Au moment où il se met à l’aise, on peut voir à partir de son expression à quel point l’animal est content.

Le clip a été partagé par Rajesh Kalra sur Facebook. Partageant la vidéo satisfaisante, il a déclaré: «Quel beau WhatsApp en avant. Le tigre s’amuse vraiment. Ce moment unique a été capturé dans une plantation de café à Coorg, dans le sud de l’Inde.

Comme on pouvait s’y attendre, la vidéo a attiré beaucoup d’attention de la part des internautes. La section des commentaires de la vidéo est remplie de gens louant la sagesse des tigres à certains réagissant sur la façon dont le tigre aurait compris si la baignoire était solide ou non.

Une personne a écrit: «Tigers Choice. Le tigre sait… La baignoire est destinée au bain… Quelle opportunité de publicité pour l’entreprise », une autre personne a dit:« Adorable, comme un roi dans sa baignoire ». Certains autres commentaires élogieux sont les suivants: «Merveilleux», «Wow, c’est génial», etc.

Actuellement, la publication sur Facebook à elle seule a franchi le seuil de 110 likes.

La même vidéo a été partagée par le chef du Congrès Jairam Ramesh et le magnat des affaires Anand Mahindra sur le site de micro-blogging Twitter.

J’ai passé la plupart de mes vacances d’enfance dans notre maison à Kodagu, à seulement 10 km du sanctuaire de Nagarhole. JAMAIS assez chanceux pour voir un tigre. Et ce type vient chez quelqu’un pour utiliser sa «baignoire». Magnifique. Lorsqu’un tigre utilise un jacuzzi, il devient un « Ticuzzi » https://t.co/OjixxCEXJ2 – anand mahindra (@anandmahindra) 10 décembre 2020

Commentant la vidéo, Mahindra a écrit: «J’ai passé la plupart de mes vacances d’enfance dans notre maison à Kodagu, à seulement six miles du sanctuaire de Nagarhole. JAMAIS assez chanceux pour voir un tigre. Et ce type vient chez quelqu’un pour utiliser sa baignoire. ‘ Magnifique. Lorsqu’un tigre utilise un jacuzzi, il devient un « Ticuzzi » «

Ce n’est cependant pas la première fois que l’on voit l’autre côté du tigre. Il y a quelque temps, un clip d’un tigre traînant sa proie vers un endroit sécurisé a été partagé par Susanta Nanda, responsable des services forestiers indiens, sur Twitter.

Le clip s’ouvre sur le tigre, qui traîne sa proie (une vache) avec sa bouche après l’avoir tué. La vidéo a été capturée par le cinéaste animalier Suyash Keshari dans le parc national de Bandhavgarh à Garhpuri, Madhya Pradesh.

Partageant le clip, Susanta a écrit: «La force du tigre est impressionnante. Il entraîne une vache par la puissance de sa bouche. Non sans la raison que c’est le roi … D’une réserve de tigres indienne centrale. Une séquence rare partagée par Surya Keshari ».