La vidéo d’un singe luttant pour donner le bain à son bébé fait apprécier les mamans à tout le monde

La maternité est difficile pour toutes les espèces ; que ce soit des humains ou des singes. Il est particulièrement difficile de donner un bain à un enfant qui n’en veut pas. Cette vidéo adorable mais hilarante montre à quel point il peut être difficile pour une mère de donner le bain à son enfant.

La vidéo montrait le bébé singe rejetant l’heure du bain alors que la mère luttait pour l’obtenir. À un moment donné, on peut voir la mère pousser son bébé dans l’étang et maintenir le jeune tout en lui aspergeant de l’eau. La vidéo décrit les moments difficiles auxquels une mère est confrontée lorsqu’elle s’occupe d’un bébé de mauvaise humeur.

La vidéo a été partagée par Susanta Nanda, agente de l’Indian Forest Service (IFS), sur Twitter. La légende jointe à la vidéo se lit comme suit : « C’est ainsi que la mère enseigne à son enfant que personne d’autre ne peut prendre un bain pour vous. »

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli plus de 30 000 vues et plus de 600 retweets. De nombreuses personnes ont également commenté davantage de vidéos de ce type sur la beauté naturelle et montrant leur amour pour la faune.

Un commentateur a déclaré: « La façon dont maman éloigne l’enfant » avec des émoticônes riantes mettant l’accent sur la nature amusante de la vidéo. Un autre utilisateur écrit « l’hygiène prévaut ». Beaucoup montrent leur amour avec des commentaires tels que « La faune est pleine d’excitation! » et « La première fois que je vois un si beau moment. »

La vie sauvage est pleine d’excitation ! — CJ (@Chintanjoshi13C) 28 juillet 2021

L’agent IFS a été à l’avant-garde en montrant au monde la beauté de la nature avec de nombreuses vidéos de ce type. Il a récemment retweeté une vidéo de Gujarat Information, environ 3000 blackbucks vus traverser la route du parc national Blackbuck de Bhavnagar.

Les tarentules géantes et les petites grenouilles ont une relation étrange. Ils travaillent ensemble. Les minuscules grenouilles mangent des fourmis qui détruiraient les œufs de tarentule, et la tarentule partage un terrier et protège les grenouilles des prédateurs. La nature est incroyable☺️ pic.twitter.com/ABmzyNiKAK– Susanta Nanda IFS (@susantananda3) 28 juillet 2021

Susanta s’est également rendue sur Twitter pour expliquer l’étrange relation entre les tarentules et les petites grenouilles, alors qu’elles travaillent ensemble. La petite grenouille mange les insectes qui pourraient détruire les œufs des tarentules et la tarentule partage un abri et protège les grenouilles des prédateurs.

