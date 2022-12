La vidéo d’un singe aidant un cerf à manger les feuilles d’un arbre qu’il ne peut pas atteindre est devenue virale

Internet est actuellement inondé d’adorables animaux, et les regarder accomplir des exploits incroyables est tout simplement délicieux. Une de ces vidéos est devenue virale sur Internet et tout le monde en est obsédé. L’officier de l’IFS Susanta Nanda a partagé une adorable vidéo qui dépeint l’amitié d’un singe et d’un cerf. La vidéo montre un singe aidant un cerf à manger les feuilles d’un arbre qu’il ne peut pas atteindre.

La merveilleuse vidéo commence par deux cerfs debout sous un arbre, essayant de manger des feuilles. Ils sont incapables de manger car la branche est trop haute. À ce moment-là, un singe apparaît et abaisse la branche, permettant aux animaux de se régaler. Parallèlement à la vidéo, il a écrit: «L’amitié entre singe et cerf à Forest est bien documentée. En voici un à l’extérieur. Aider le cher cerf à se nourrir ».

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a recueilli plus de 51 000 vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux sont stupéfaits en regardant la vidéo et espèrent que les humains feront aussi quelque chose comme ça. L’un des utilisateurs a écrit: «Les êtres humains devraient apprendre des animaux l’art d’aider le co-humain avec bonheur. La distribution et le partage entre eux doivent être assurés par tous, sans distinction de religion, de race, etc. Merci beaucoup, M. Nanda ».

Un autre utilisateur a écrit : « Simplement une aide humanitaire qui est très difficile à voir chez les humains aujourd’hui ».

Un troisième utilisateur a ajouté : « La nature nous a appris tant de choses. Bon tir”.

“La nature est complète à sa manière”, lit un autre commentaire.

Plus tôt, une adorable vidéo d’une maman singe aidant son bébé à éplucher une banane est devenue virale. Le jeune singe peut être vu dans la vidéo en train de prendre une banane des mains de sa mère pour la manger, mais elle l’épluche doucement avant de la lui donner. Assez drôle, quelques pelures atterrissent accidentellement sur la tête du bébé singe, mais elle les enlève avec précaution. Pour partager une banane, les deux sont assis sur l’écorce des arbres. Les tendres soins de la mère pour le jeune singe ont ravi les téléspectateurs en ligne. Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a amassé plus de deux millions de vues à ce jour.

