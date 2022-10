La vidéo d’un serpent escaladant un mur de briques rappelle à Internet un vieux jeu vidéo

Une vidéo d’un serpent montagnard de Sonora grimpant sur un mur de briques est devenue virale. Le clip, capturé au Coronado National Memorial en Arizona, aux États-Unis, a été partagé sur la page Facebook du parc national. Alors que les vidéos de serpents peuvent être effrayantes et désagréables à regarder, le clip a donné la nostalgie aux internautes. Ce n’est pas seulement le look magnifique du Kingsnake qui a hypnotisé les internautes, mais beaucoup ont également rappelé le vieux jeu vidéo de serpent sur les téléphones Nokia. Le serpent présente des bandes croisées rouges, noires et blanches sur tout son corps. Dans la vidéo, le reptile escalade les murs à travers les interstices des briques.

« Vous ne savez jamais qui pourrait s’arrêter au centre d’accueil. Hier, ce serpent royal des montagnes de Sonora (Lampropeltis pyromelana) a montré ses talents d’escalade sur nos murs en adobe », lit-on dans la légende publiée avec la vidéo.

Dès que le clip a fait surface en ligne, les utilisateurs ont inondé la section des commentaires du message de leurs réponses. “C’est un beau serpent roi des montagnes juste là ! Sans oublier que grâce à cette vidéo, les gens peuvent maintenant voir comment le serpent du jeu vidéo a été créé », a écrit un utilisateur en comparant la vidéo à l’ancien jeu mobile Snake.

Un autre a ajouté : « J’avais l’habitude de jouer à ce jeu sur mon Nokia. Les graphismes n’étaient pas aussi bons. Un autre a plaisanté: “Il triche, il ne peut pas simplement couper la brique.”

Pendant ce temps, une section d’utilisateurs a fait l’éloge de l’apparence du reptile. “Adorable! Joli serpent et une montée intéressante. C’est un serpent royal », a écrit un internaute.

“J’ai l’impression que cela a besoin de la musique du thème Tetris”, a lu un deuxième commentaire. La vidéo a reçu près de 3 lakh vues sur Facebook jusqu’à présent.

Notamment, cette espèce de serpent se trouve en abondance dans les régions montagneuses du sud-est de l’Arizona aux États-Unis. Le serpent, qui peut atteindre une taille adulte de 42 pouces (105 cm), passe la majeure partie de sa vie à se cacher sous des rochers.

