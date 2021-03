Dans une interview avec NBC Miami , Vinson a parlé de celui-ci sur un million d’incidence. «Des requins taureaux et des alligators ont déjà été repérés, mais à ma connaissance, c’est la première fois ensemble», a-t-il déclaré au portail d’informations. Vinson est originaire de Vero Beach et dit qu’il a grandi «en nageant et en faisant du bateau autour de la rivière». Il marchait sur un pont au-dessus de la rivière quand il a repéré le spectacle rare et a décidé de le filmer.

