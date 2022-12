La vidéo d’un rat grignotant discrètement un gâteau commandé pour les participants à une réunion devient virale

Internet est un endroit où vous pouvez trouver les choses les plus absurdes. Maintenant, une vidéo d’un rat grignotant sournoisement un morceau de gâteau servi pour rencontrer les participants à une réunion a attiré l’attention en ligne. Le clip, publié sur Twitter, montre quelques fonctionnaires ayant une conversation sérieuse lors d’une réunion avant que la caméra ne se concentre sur un visiteur inattendu dans la salle. C’était un rat se régalant joyeusement d’un morceau de gâteau gardé sur la table pour les invités à la réunion. Le rat a pu être aperçu en train de grignoter la tranche de gâteau malgré la présence de personnes autour de lui. La créature a pu se cacher de tout le monde dans la pièce grâce aux feuilles et fleurs décoratives sur la table. La personne qui a enregistré le clip, cependant, a réussi à repérer le rat et a capturé l’acte devant la caméra. La légende qui accompagnait la vidéo se lit «Rat dans la réunion».

La vidéo a accumulé plus de 47 000 vues sur Twitter et compte toujours. Les utilisateurs des médias sociaux se sont ralliés à la section des réponses pour partager leurs réactions. Alors que certains plaisantaient sur la vidéo, d’autres en étaient dégoûtés.

Un utilisateur a commenté: «Qui a déplacé mon fromage. Rat vérifié ». Un autre a écrit: “Rat participant également.”

“Ils l’ont invité à manger”, a lu l’une des réponses au clip.

Les rats sont connus pour être des créatures notoires et connus pour s’introduire dans des endroits où ils ne devraient pas être. Un rapport récent de l’agence de presse ANI a révélé que la police de Mathura a déclaré que des rats avaient consommé plus de 500 kg de marijuana confisquée conservée dans les entrepôts des postes de police de Shergarh et Highway.

Une vidéo choquante similaire d’un établissement médical du Chhattisgarh montre des rongeurs buvant du glucose après avoir grignoté le tube d’égouttement d’un patient. L’incident aurait eu lieu dans un hôpital public.

Jagdalpur Medical College dans le Chhattisgarh, infesté de milliers de ratsBeaucoup de patients mordus par ces rats ! Une dépense estimée à 10-12 lakh roupies pour tuer ces rats ! Pourquoi aucune action préventive n’a-t-elle été entreprise au début de l’infestation de rats ?https://t.co/pxIg9IW4By pic.twitter.com/0hq6WHdCzt — Sanatan Prabhat (Kannada) (@Sanatan_Prabhat) 1 août 2022

Le clip a été capturé par le préposé de l’un des patients admis à l’hôpital.

