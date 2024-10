La vidéo d’un propriétaire canadien expulsant un locataire indien devient virale ; Internet exige des « informations appropriées » | Actualités tendances

Une vidéo montrant un propriétaire canadien expulsant de force un locataire, un Indien, a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Dans la brève séquence de 15 secondes, on voit le locataire debout, impuissant, torse nu, tandis que le propriétaire sort ses biens. La vidéo est devenue virale avec plus de quatre millions de vues et a déclenché des discussions sur les relations entre propriétaires et locataires dans les pays étrangers.

La vidéo a également été partagée par Jist avec une légende : « Un propriétaire canadien a été filmé en train de jeter les affaires d’un locataire indien qui aurait refusé de quitter la propriété. L’incident s’est produit à Brampton, en Ontario, et est depuis devenu viral, suscitant l’indignation en ligne.