La vidéo d’un petit poisson poursuivi par un gros prend une tournure inattendue

Les médias sociaux, où tout devient viral en quelques minutes, ont toujours quelque chose pour nous. Une autre vidéo a fait surface sur Internet, et cela pourrait vous amuser et aussi vous faire réfléchir. Le clip ressemble à une scène de film correctement réalisée. Oui, tu l’as bien lu. Vous pourriez être surpris lorsque vous verrez ce cliché époustouflant. La phrase « Tout dépend de la ligne du destin, et si elle se termine, vous partirez, peu importe comment », semble avoir trouvé son sens dans la vidéo.

Le clip montre un gros poisson courir après un petit poisson, très probablement pour le traquer. L’eau bleue claire nous donne une bonne vue. Juste au moment où nous pensions que le petit poisson pourrait mourir aux mains du gros, le destin prend une tournure différente. Après de nombreuses poursuites, le duo est passé sous un pont et a disparu. Le caméraman essaie de les retrouver en courant sur les côtés du pont. Puis enfin, nous voyons que le plus petit poisson a été attrapé par un oiseau pélican.

L’utilisateur a légendé le clip, “Fish n’avait aucune chance” et cela semble tout à fait pertinent. L’un des utilisateurs a écrit : “C’est une vie triste et triste, que ce soit un humain ou un poisson.” Un autre a commenté: “J’attendais que le requin saute hors de l’eau et attrape l’oiseau.” Un autre a commenté, “La vie en quelques mots”. Un autre utilisateur a déclaré: “Les criminels d’un côté, le grand gouvernement de l’autre.” Le dernier a dit: “Tu peux échapper à ta femme, mais ta belle-mère rôde et ils disent la même chose seulement en mandarin.”

