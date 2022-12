La vidéo d’un petit enfant qui fait faire un tour à un poulet sur son vélo est exactement ce à quoi ressemble la gentillesse

Le côté positif de Twitter revient à faire sourire les gens. L’utilisateur de Twitter Buitengebieden est connu pour partager de belles interactions humaines et animales et ce clip ne fait pas exception. Le clip a accumulé près d’un million de vues et compte toujours. La vidéo montre un jeune garçon s’arrêtant à côté de ce qui ressemble à une ferme et ramassant un poulet. Il le transporte jusqu’au petit camion jouet attaché à son vélo avec une corde. Déposant délicatement le poulet à cet endroit, il commence à traîner lentement son vélo. Se retourner de temps en temps pour vérifier si le poulet va bien. De toute évidence, il n’y a pas qu’Internet qui trouve que ce duo est adorable. Même un canard à proximité les rejoint dans leur voyage.

Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux étaient émerveillés par l’innocence de l’enfant. Plusieurs ont fait remarquer que c’est ainsi que les enfants devraient grandir, l’appelant “l’enfance idéale”. D’autres ont mentionné que le clip est probablement l’une des choses les plus mignonnes qu’ils aient vues sur Internet. Un utilisateur de Twitter a écrit : « J’ai adoré quand il guidait son vélo directement dans la flaque d’eau… Pas autour d’elle… »

J’ai adoré quand il a guidé son vélo directement à travers la flaque… Pas autour d’elle… — Sam85603 🌻 (@sam85603) 5 décembre 2022

“C’est tellement précieux. Il grandira pour devenir un homme bon. On dirait qu’il a de merveilleux modèles », a lu un autre tweet.

C’est si précieux. Il grandira pour devenir un homme bon. On dirait qu’il a de merveilleux modèles ! — Ann McLaughlin (@ann_blackford) 5 décembre 2022

Un troisième utilisateur a tweeté : « Le plus beau, c’est la façon dont l’enfant regarde si le poulet n’a aucun problème pendant qu’il commence à déplacer le vélo !

La plus belle est la façon dont l’enfant regarde si le poulet n’a aucun problème pendant qu’il commence à déplacer le vélo ! 😻🥰🥰— Eмма Gоn💝CN💫♻️ 75-78 KO-Ñ (@EmmaGon2) 5 décembre 2022

Récemment, Buitengebieden a également partagé un moment Disney Princess pris en caméra. Une fille avait un petit oiseau assis sur ses doigts alors qu’elle chantait à son ami à plumes, une belle mélodie. Alors même que la fille tapote doucement l’oiseau, ce dernier ne regarde que le premier. C’est un moment vraiment Disney-esque. Quelque chose qui semblait tout droit sorti du film Blanche-Neige et les Sept Nains. Certains utilisateurs de médias sociaux l’ont qualifié de “sain” et de “beau”.

“Edelweiss” 🎶Écoutez cette belle interaction entre ce doux petit oiseau et cette fille. Après cela, l’oiseau, qui a volé dans la fenêtre, s’est envolé en forme de violon. Un beau moment.. ❤️ 🎥 IG : gableswanlund pic.twitter.com/s7WFPDeFLD — Buitengebieden (@buitengebieden) 5 décembre 2022

Quelle interaction animale avez-vous aimée ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici