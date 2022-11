La vidéo d’un père laissant tomber sa fille à son “Dream College” vous laissera en larmes

Chaque enfant veut rendre ses parents fiers, et la majorité d’entre nous s’efforce d’y parvenir. Et, lorsqu’un enfant quitte la maison pour l’université, cela peut être un grand moment dans la vie d’un parent. Et si le collège est affilié à l’Université de Delhi, les parents seraient aussi ravis que l’enfant, surtout les pères qui préfèrent généralement ne pas être très expressifs.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo touchante d’un père fondant en larmes alors qu’il dépose sa fille à l’université devient virale. La vidéo a été publiée quelques jours plus tôt sur Instagram par un utilisateur du nom de Preksha. En moins de 5 jours, il a eu plus de 9,3 millions de vues et plus d’un million de likes.

Preksha, une étudiante qui a été acceptée dans la prestigieuse Miranda House de l’Université de Delhi, a partagé une vidéo de ses parents la déposant à l’université. Preksha a déclaré dans la légende que son père avait fondu en larmes alors qu’ils exploraient le campus. Nous devons vous avertir que regarder la vidéo peut vous faire verser quelques larmes en raison de la façon dont les moments étaient sincères.

«Ils me déposaient à« notre » destination de rêve Miranda House College, Université de Delhi. C’était mon premier jour alors nous explorions le campus et soudain j’ai remarqué que des larmes coulaient des yeux de mon père. Il était tellement submergé de bonheur et était à un autre niveau d’émotions. Le fait que son jigar ka tukda vivra loin de lui était aussi une amère vérité. Mais ces larmes m’ont dit que tous les sacrifices que j’ai faits, tout le travail acharné que j’ai fait, tout ce que j’ai fait pour réaliser ce rêve en valait la peine à la fin. Tout ce que je peux dire, c’est que je peux tout faire pour voir vos visages souriants et vos yeux pétillants ! Merci maman papa !! Je t’aime », lit-on dans la légende de la vidéo publiée par Preksha.

Les internautes ont également été émus aux larmes par ce moment touchant. La publication a reçu plusieurs commentaires d’utilisateurs la félicitant et exprimant leur amour pour la vidéo. « C’est tellement sain. Bienvenue à Miranda, félicitations », a commenté un utilisateur des médias sociaux. « Très pur ! J’adore ce sentiment, félicitations », a déclaré un autre. Un troisième a écrit: “C’est le vrai trésor!… cette vidéo m’a rendu tellement heureux..long chemin à parcourir!”

Quelques acteurs de premier plan ont également été vus commentant le message. Ayush Mehra de la populaire série Web “Operation MBBS” et Rohit Sharaf de la série Netflix “Mismatched” ont tous deux laissé des commentaires sur la publication. Ayush a commenté: “Si pur gros câlins à vous trois.” “C’est la meilleure vidéo sur Internet. J’aime tellement ça. Félicitations !! », a déclaré Rohit. La musique utilisée dans la vidéo provient de la série Mismatched récemment publiée par Rohit et correspond parfaitement à l’ambiance de la vidéo.

Mots-clés: Père, Fille, DU, Émotionnel,

