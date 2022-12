La vidéo d’un ours paresseux chargeant agressivement devient virale

L’Inde possède un paysage diversifié et abrite plusieurs espèces. L’ours paresseux est l’un des plus populaires, originaire d’Inde, du Sri Lanka et du Népal. Cette espèce d’ours est considérée comme l’un des animaux les plus dangereux de l’Inde.

Récemment, une vidéo d’un ours paresseux a fait le tour d’Internet. Dans la vidéo, on peut voir l’ours paresseux charger agressivement vers la caméra. La vidéo a été partagée par le compte Twitter nommé @OTerrifying. Le clip fait le buzz sur internet. L’utilisateur l’a légendé, “L’ours paresseux, originaire d’Inde, est connu pour son agressivité envers les humains et est considéré comme l’un des animaux les plus dangereux du pays”.

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 3,4 millions de vues et plus de 106 000 likes. La vidéo a également été bombardée de plusieurs commentaires.

Un utilisateur a écrit : « Il s’agit d’un centre de réhabilitation de la faune et ils soignent le pied blessé. Le logo est le nom du sanctuaire ». Un autre utilisateur a commenté: «Je suis actuellement en Inde et je me suis retrouvé hier à visiter un zoo. Ils ont un ours paresseux et il avait l’air d’être dans une forme très laide et triste. C’était la vue la plus triste de la journée ». Un utilisateur a également écrit : « Je serais aussi agressif envers les humains si j’étais enfermé dans une cage complètement dépourvue d’éléments naturels ».

L’ours paresseux a été vu enfermé dans une organisation SOS de la faune. Il s’agit d’une organisation caritative à but non lucratif en Inde, qui vise à sauver et à réhabiliter les animaux sauvages en détresse. Plusieurs incidents d’ours paresseux attaquant des humains ont été mis en lumière. L’un des incidents, qui a eu lieu au Karnataka en 2020, a révélé comment l’ours féroce a attaqué une femme. L’ours a même aveuglé l’œil de la femme et a attaqué son fils.

