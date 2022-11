La vidéo d’un officier de l’IFS sur Little Monkey Chilling With Ducklings guérira votre blues du lundi

Le souhait de l’officier de l’IFS Susanta Nanda pour la Journée des enfants s’est présenté sous la forme d’une vidéo étonnamment saine. “La chose la plus précieuse au monde est le sourire sur le visage d’un enfant”, a-t-il tweeté, et cela n’incluait pas seulement les enfants humains. La vidéo tweetée par Nanda montre un petit singe qui traîne avec un groupe de canetons et ils forment l’équipe parfaite.

Dans la vidéo, le singe gambade, jouant avec les canetons. À l’occasion, il ramasse nonchalamment les petits oiseaux. Les canetons, eux aussi, sont complètement détendus, grimpant sur le singe pendant qu’il fait la sieste. Dans une image, on peut tous les voir dormir ensemble et c’est la chose la plus pure que vous verrez aujourd’hui.

La Journée des enfants, après tout, s’accompagne de la promesse implicite que tous les enfants devraient vivre dans une société juste et équitable. Le petit singe et les canetons ont bien compris la mission.

La chose la plus précieuse au monde est le sourire sur le visage d’un enfant

Une belle journée des enfants à tous. pic.twitter.com/wjbhItOj88 – Susanta Nanda (@ susantananda3) 14 novembre 2022

“Quelle vue incroyablement belle, merci ! Que Dieu bénisse ces créatures adorables et innocentes, que la nature les nourrisse », a écrit un utilisateur de Twitter. « Tout le monde, sauf les humains, peut se tolérer… Ils ne se lancent pas de bombes, ne se coupent pas, ne se violent pas… », a déclaré un autre.

Quel magnifique spectacle, merci ! Que Dieu bénisse ces adorables et innocentes créatures, que la Nature les nourrisse. — Sourire (@anjutalwar) 14 novembre 2022

Tout le monde sauf l’humain peut se tolérer…

Ils ne se lancent pas de bombes, ne se coupent pas, ne se violent pas… — Femme peu commune (@ushak2015) 14 novembre 2022

Excellent, comment les poussins et les jeunes singes sont-ils affectueux les uns envers les autres. Merci beaucoup pour votre vidéo. – Samikkannu M (@ SamikkannuM2) 14 novembre 2022

Une autre vidéo devenue virale a récemment montré une escouade de singes sautant dans une piscine et s’y éclaboussant en s’amusant.

Ils ne sont pas appelés les ancêtres des humains pour rien. Ils sont sans doute aussi les plus gentils et les plus mignons.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici