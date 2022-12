La vidéo d’un jeune homme frappant un éléphant avec un bâton laisse Internet furieux

Les cas d’abus d’animaux par des humains sont en augmentation. Et maintenant, une vidéo non datée d’un jeune homme frappant un jumbo avec un bâton devient virale sur Internet. Répondant à l’attaque, le garçon et son ami ont été poursuivis par l’animal. Les internautes sont sous le choc de voir les abus physiques dans la vidéo de Golaghat d’Assam. De nombreux utilisateurs de médias sociaux l’ont qualifié de “folie”.

La vidéo virale a attiré l’attention après que Surender Mehra du Service forestier indien (IFS) l’ait partagée sur Twitter. Le message a été vu par plus de 14 000 personnes “Juste de la folie”, a tweeté l’officier.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été furieux contre l’acte et ont pris les commentaires. Un utilisateur a écrit : « Ces gars sont vraiment fous ».

Ces gars sont vraiment fous 😠 😡— Siddalinga Murthy (@thms_murthy) 4 décembre 2022

Un autre utilisateur a soulevé une question importante en écrivant : « Nous avons empiété sur leur forêt et avons planté. Maintenant, nous les chassons comme s’ils étaient un fardeau bestial. Pourquoi ne peuvent-ils pas informer le personnel forestier avant cet acte suicidaire ?

Nous avons empiété sur leur forêt et planté. Maintenant, nous les chassons comme s’ils étaient un fardeau bestial. Pourquoi ne peuvent-ils pas informer le personnel de la forêt avant cet acte suicidaire ?— velayudhan vijayan (@vijayantvla1) 4 décembre 2022

Pourtant, un autre utilisateur a commenté: “C’est scandaleux.”

La vidéo initiale a été publiée par Kaushik Barua. Il a sous-titré la vidéo : “Quand les humains perdent la peur de la faune et que la faune perd la peur des humains, ce n’est pas la coexistence mais une recette pour le désastre.”

Un utilisateur a écrit: «Cela devient un spectacle courant dans la plupart des endroits de Golaghat où cela devient un jeu amusant pour eux et les mecs les plus courageux qui font ces cascades gagnent des éloges dans leur communauté. L’administration doit cartographier ces zones vulnérables et déployer la police ou une force opérationnelle pour gérer un tel chaos.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont également appelé à l’arrestation des personnes qui infligent des actes de cruauté envers les animaux. Alors que beaucoup d’autres ont exhorté les autorités à trouver une solution appropriée pour chasser les éléphants des villages.

