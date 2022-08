La vidéo d’un homme tirant un léopard par la queue devient virale, les internautes sont en colère

Une vidéo d’un homme tirant un léopard par la queue alors qu’il tente de s’échapper devient virale sur Internet. La vidéo a été partagée sur Twitter par l’officier du Service forestier indien (IFS), Parveen Kaswan, qui, consterné par les actions de la personne dans la vidéo, a écrit : « Identifiez l’animal ici.

Le clip montre le léopard piégé par l’homme qui a tenu l’animal par la queue. Le léopard essaie mais n’arrive pas à se libérer des griffes de l’homme. Pendant ce temps, plusieurs passants sont vus en train de filmer l’incident sur leurs téléphones. Le texte de la vidéo se lit comme suit : “Quel type d’humanité est-ce ? Cet animal innocent est mort.

Jetez un oeil au clip ici:

Pendant des siècles, l’homme et l’animal en Inde ont vécu en harmonie avec un amour inconditionnel pour la nature. Au Rajasthan, une dame montre cet amour sans entraves à notre nature en attachant un Rakhi (symbole d’amour et de fraternité) à un léopard malade avant de le remettre au Département des forêts. (Tel que reçu) pic.twitter.com/1jk6xi1q10

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a recueilli près d’un million de vues. Les internautes ont critiqué les actions capturées par le clip.

“Ils devraient être derrière les barreaux”, a déclaré un utilisateur.

Un autre a déclaré: «C’est scandaleux. Qui sont ces gars ? Punissez-les en conséquence.

L’un d’eux a commenté : « Des sommets de cruauté envers les animaux.

Je ne peux pas imaginer que les gens soient si insensibles », a écrit un utilisateur.

Un utilisateur a posé plusieurs questions et a écrit : « Des monstres sanglants. Mon sang se glaça. Pourquoi les forces de l’ordre sont-elles silencieuses ? Ne sont-ils pas humains ?

Alors que les utilisateurs exprimaient leur mécontentement quant à la façon dont les gens se comportaient avec l’animal, une section d’Internet a affirmé que le léopard de la vidéo était le même que celui qui avait créé un buzz sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

Le 12 août, une image d’une dame du Rajasthan attachant un Rakhi sur un léopard est devenue virale. Le poste, partagé par l’officier de l’IFS Susanta Nanda, le “tigre malade” a été remis au Département des forêts, après avoir attaché un Rakhi sur ses pattes.

Pendant des siècles, l’homme et l’animal en Inde ont vécu en harmonie avec un amour inconditionnel pour la nature. Au Rajasthan, une dame montre cet amour sans entraves à notre nature en attachant un Rakhi (symbole d’amour et de fraternité) à un léopard malade avant de le remettre au Département des forêts. (Tel que reçu) pic.twitter.com/1jk6xi1q10

Certains internautes ont affirmé que le chat sauvage était mort après avoir été remis au département des forêts qui tentait de le soigner.

📍 Rajashamand, Mewad, RJ

Voici la clarification / fait

– Pantoufle rouge et pantalon bleu L’homme est le même dans les nouvelles et la vidéo

Le léopard était malade, ces gens l’ont sauvé de quelque part, ils l’ont remis au département des forêts, plus tard il est mort. pic.twitter.com/Tx9huaOXsy

— Ranjeet Singh 🇮🇱🇮🇳🇳🇵 (@Ranjeet_Singhhh) 17 août 2022