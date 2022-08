La vidéo d’un homme regardant le football au téléphone pendant le concert à guichets fermés de Harry Styles devient virale

Le chanteur américain Harry Styles a de nombreux fans et ses fans feraient n’importe quoi pour assister à ses concerts. La plupart du temps, tous ses concerts sont complets. Cependant, une vidéo qui devient virale montre un homme du Madison Square Garden de Harry Styles qui arrête la musique et regarde un match de football. Téléchargée par la poignée Instagram Unilad, la vidéo a laissé de nombreuses personnes perplexes. « Spectacle à guichets fermés… cela me réchauffe le cœur de savoir qu’il a pris un billet à un pauvre fan qui le voulait vraiment », lit-on dans la légende.

Dans la vidéo, Harry Styles peut être vu sur scène. D’autre part, il y a un homme qui est assis, complètement indifférent et qui regarde un match de football. Regardez par vous-même :

La vidéo a réussi à rassembler près de 40 000 vues. “Vous savez juste qu’il est le chaperon de la nuit ahha”, a écrit une personne dans la section des commentaires. Une autre personne a écrit: “C’est deff le père qui a dû accompagner sa fille.”

Pendant ce temps, Harry Styles a fait la une des journaux lorsqu’il a parlé des arguments que les gens ont pour tenter de définir sa sexualité.

“Parfois, les gens disent:” Vous n’avez été publiquement qu’avec des femmes “, et je ne pense pas avoir été publiquement avec qui que ce soit”, a-t-il déclaré à Brittany Spanos de Rolling Stone. “Si quelqu’un vous prend en photo avec quelqu’un, cela ne signifie pas que vous choisissez d’avoir une relation publique ou quelque chose comme ça.”

Styles a également fait un signe de tête à la fascination du public pour sa sexualité lorsqu’il a discuté de son autre film qui doit sortir cette année, “My Policeman”, dans lequel il joue un policier gay enfermé dans les années 1950. “Je pense que tout le monde, y compris moi-même, a son propre parcours pour comprendre la sexualité et se sentir plus à l’aise avec elle”, a-t-il déclaré à propos du drame d’époque et de ses thèmes universels. “Ce n’est pas comme, ‘c’est une histoire gay à propos de ces gars qui sont gays.’ C’est une question d’amour et de perte de temps pour moi », a-t-il ajouté.

