La vidéo d’un homme présentant un chien de compagnie à un chat du quartier devient virale sur TikTok

Une vidéo d’un homme présentant son chien de compagnie à un chat du quartier a créé un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Le clip viral montre une personne âgée promenant son animal de compagnie lorsqu’elle rencontre un chat près des buissons sur le trottoir. L’homme prend le membre de sa famille à quatre pattes et le rapproche du chat dans un geste amical. Au départ, lorsque le chien levait la patte pour caresser le chat, ce dernier reculait d’un pas pour s’assurer qu’il n’y avait pas de danger. Cette réaction a été suivie de quelques secondes pendant lesquelles le duo d’animaux se tapotait sans se blesser.

Une fois l’introduction terminée, l’aîné reposait le chien au sol et continuait à caresser lui-même le chat avant de poursuivre sa promenade. Le moment sain a été capturé par un utilisateur de TikTok du quartier, Cheyenne, qui a mis en ligne la vidéo sur la plateforme de médias sociaux, comme le rapporte Upworthy. Dès que le clip a fait surface en ligne, il a suscité une réponse tonitruante de la part des internautes en ligne. Tout en partageant le clip, Cheyenne a salué le geste amical comme un “moment pur” et a ajouté: “Cela m’a fait pleurer parce que j’étais choqué d’avoir pu voir un si doux moment en personne. Depuis, je n’arrête pas de sourire.

Si l’on en croit le rapport, le clip TikTok a récolté plus de 7,7 millions de vues et plus de 1,4 million de likes sur l’application. La vidéo est devenue si virale qu’elle a même attiré l’attention de la personne âgée dans le clip. Il aurait consulté la section des commentaires du message pour s’identifier et révéler davantage le nom de son chien de compagnie. L’homme âgé a précisé qu’il s’était assuré de caresser le chat et d’évaluer comment l’introduction pourrait tourner. Il a ajouté que son chien de quatre ans avait déjà été présenté à des chats et qu’il n’y avait donc aucun mal à adopter la démarche amicale.

Il a commenté: «Je dois souligner que j’avais d’abord caressé le chat et évalué comment cela pourrait se passer. Ted a 4 mois et a déjà été présenté aux chats », a rapporté Upworthy.

Une fois le chien identifié, l’utilisatrice de TikTok ne s’est pas retenue de répondre au commentaire de l’homme viral. Cheyenne s’est excusée si l’homme avait à un moment donné trouvé le clip intrusif de quelque nature que ce soit et a ajouté qu’elle était heureuse que le clip lui soit parvenu. “J’espère que vous avez apprécié la vidéo ! Désolé si c’est intrusif mais le moment était trop doux pour ne pas enregistrer ! Content qu’il ait trouvé son chemin jusqu’à vous ! Ted est adorable.

Un barrage d’internautes a qualifié la vidéo de “mignonne” et “d’adorable”.

