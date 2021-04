Les Indiens sont des champions en matière de jugaad et la récente vidéo d’un homme passant son scooter sous un camion pour échapper à un embouteillage en est un témoignage. De jouer des DJ bruyants pour se débarrasser des essaims de criquets à la fabrication de véhicules de jugaad ultimes, personne ne peut nous enlever la couronne.

Avec les embouteillages et les barrages routiers qui se multiplient chaque jour qui passe dans le pays, les navetteurs perdent souvent leur sang-froid sur les routes pour tenter d’échapper à la situation d’immobilisation. L’homme dans la vidéo a cependant porté les choses à un tout autre niveau. Dans une scène semblant tout droit sortie des films de Rohit Shetty, un homme a passé son scooter sous un camion pour échapper à la circulation et atteindre sa destination sans délai.

Quoi de plus! l’homme a réussi le coup avec une facilité absolue. La vidéo virale montre d’abord un piéton passant sous le camion causant des désagréments aux navetteurs. Inspiré par cela, l’homme au scooter a emboîté le pas et est descendu de son deux-roues et s’est penché pour atteindre l’autre côté du camion. À ce jour, la vidéo a recueilli plus de 1,2 million de likes, les internautes inondant la section des commentaires.

Un utilisateur d’Instagram dans la section des commentaires a écrit: « Tum to kaafi heavy driver ho bhaiya » tandis qu’un autre utilisateur a posté « India me Kuch bi muskhil Nahi hai », et nous ne pourrions être plus d’accord avec cela. Les instagrammeurs ont également comparé la scène à celle des passages à niveau avec un utilisateur commentant: « Yeh to Railway faatak wali baat hui. »

