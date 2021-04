Dans ce qui peut sembler être une vidéo de Retour vers le futur, un homme a été vu voler autour d’une route très fréquentée sur un hoverboard. Le court clip de huit secondes a été téléchargé par l’ancien basketteur américain et influenceur des médias sociaux, Rex Chapman sur Twitter le 24 avril.

Dans les images, un homme portant un casque peut être vu sur un hoverboard alors qu’il vole au-dessus de voitures sur une route très fréquentée. Volant à quelques mètres du sol, l’hoverboard semble se déplacer à grande vitesse avec les lumières allumées.

Regardez la vidéo ici:

Depuis sa publication sur Twitter, le clip a enregistré plus de 1,5 million de vues, plus de 15 000 likes et a été retweeté près de 4 000 fois. Des centaines d’internautes ont déclaré qu’ils en voulaient un aussi, tandis que beaucoup étaient fantasmés par le trajet «cool».

Beaucoup ont partagé la vidéo d’un appareil similaire utilisé par Marty McFly dans la science-fiction Retour vers le futur.

D’autres ont souligné ses dangers dus au «manque de ceinture de sécurité».

Wwwwait !! Où est la ceinture de sécurité? – Katie & Oliver * TeamChamp & Major (@KltatroPelch) 24 avril 2021

Plusieurs utilisateurs ont partagé des extraits de homme araignée avec un trajet similaire.

Tout ce que je vois, c’est Green Goblin… – Jen «lil Honey» McStilly (@fraygirl) 24 avril 2021

Le coût de l’hoverboard est estimé à environ 20 000 $ (Rs 14 lakhs), que beaucoup trouvent bon marché. On prétend que l’hoverboard a été fabriqué par une société basée au Canada, Omni Hoverboards, qui est «dédiée aux hoverboards à hélice». L’entreprise a même établi un record du monde avec son invention qui a battu le record du monde Guinness en parcourant une distance de 275,9 m.

Depuis la sortie de Retour vers le futur, les hoverboards ont captivé la fascination des gens et bien que beaucoup aient tenté d’en reproduire un, ils ont échoué.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici