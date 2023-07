La vidéo d’un homme ivre faisant pipi sur un tribal du Madhya Pradesh suscite l’indignation

Lors d’un horrible incident, un homme ivre a été filmé alors qu’il urinait sur un homme d’une tribu du Madhya Pradesh. Une vidéo de l’acte, devenue virale, a également déclenché une querelle politique dans l’État car l’homme serait lié au BJP.

Alors même que le ministre en chef Shivraj Singh Chouhan a condamné l’acte et ordonné que l’homme soit inculpé en vertu de la stricte loi sur la sécurité nationale, le Congrès de l’opposition a déclaré que l’incident était la preuve des atrocités commises contre les tribaux du Madhya Pradesh sous le régime actuel.

Dans la vidéo, Pravesh Shukla, qui serait le représentant du Sidhi BJP MLA Kedarnath Shukla, peut être vu en train de fumer une cigarette tout en urinant sur le visage, les cheveux et le cou de l’homme assis. L’incident a eu lieu dans le village de Kubri du district il y a neuf jours et la vidéo est maintenant devenue virale.

Alors que quelques photos ont fait surface montrant Pravesh avec Kedarnath Shukla et Rewa BJP MLA et l’ancien ministre Rajendra Shukla, le parti a nié toute association avec lui. « Je le connais parce qu’il est de ma circonscription, mais ce n’est pas mon représentant ni un travailleur du BJP », a déclaré Kedarnath Shukla. Une affiche dans laquelle Pravesh prétend être le représentant de Kedarnath Shukla est également devenue virale.

La police a déclaré que Pravesh, qui a été inculpé en vertu de la NSA et de la loi sur les castes répertoriées et les tribus répertoriées (prévention des atrocités), est en fuite et des équipes ont été formées pour le localiser.

« Une vidéo virale du district de Sidhi est venue à mon avis… J’ai ordonné à l’administration d’arrêter le coupable et de prendre les mesures les plus strictes possibles et d’invoquer également la loi sur la sécurité nationale », a tweeté le ministre en chef Chouhan en hindi.

Frappant le gouvernement de l’État, le chef du Congrès du Madhya Pradesh et ancien ministre en chef, Kamal Nath, a déclaré que l’incident avait fait honte à tout l’État.

« De tels actes obscènes et odieux contre un membre de la communauté tribale n’ont pas leur place dans une société civilisée. L’homme qui a commis le crime serait du BJP », a déclaré M. Nath.

« Le Madhya Pradesh est le numéro un des atrocités contre les tribaux et cet incident a fait honte à tout l’État. J’exige que le ministre en chef veille à ce que l’accusé reçoive la peine la plus sévère possible et aussi à ce que les atrocités contre les tribaux prennent fin », a-t-il ajouté.

L’inspecteur général adjoint de la police (gamme Rewa) Mithilesh Shukla a déclaré : « La vidéo proviendrait du village de Kubri. Un cas a été enregistré au poste de police de Behari et des équipes ont été formées pour attraper Pravesh Shukla.

« Il a été inculpé en vertu des articles de la loi sur la sécurité nationale, de la loi SC/ST et des articles 294 (acte obscène dans un lieu public) et 504 (insulte intentionnelle dans l’intention de provoquer une violation de la paix) du Code pénal indien », il ajouta.

Anticipant peut-être que la vidéo invitera à une action sévère contre Pravesh, son oncle a déposé une plainte auprès de la police locale de Sidhi le 1er juillet, déclarant que Pravesh avait disparu depuis le 29 juin. Dans la plainte, l’oncle dit qu’il craint que Pravesh ne commette suicide car une fausse vidéo a été réalisée par certaines personnes pour l’impliquer dans une fausse affaire en vertu de la loi SC / ST.

La victime a également préparé un affidavit hier indiquant que la vidéo est fausse et a été filmée pour impliquer Pravesh dans une fausse affaire. Des sources ont déclaré que l’affidavit, qui aurait été préparé sous la pression, n’a encore été soumis nulle part.