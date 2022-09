La vidéo d’un homme fumant 15 cigarettes en même temps laisse Internet sous le choc

Des films et des émissions comme Kabir Singh et Peaky Blinders montrent les protagonistes fumant régulièrement des cigarettes. Alors que Peaky Blinders met l’accent sur le style de fumer en chaîne, Kabir Singh montre Shahid Kapoor en train de fumer deux cigarettes ensemble. Cependant, fumer dans la vie réelle n’est pas la même chose que cela. Beaucoup de gens fument beaucoup plus que d’habitude, mais fumer plusieurs cigarettes simultanément est un spectacle rare. Une vidéo d’un homme fumant 15 cigarettes simultanément est devenue virale sur Instagram.

L’homme en question est vu tenant les 15 cigarettes dans une main et fumant en public sans crainte d’être jugé. Il a en effet plusieurs longueurs d’avance sur Shahid Kapoor de Kabir Singh. Publiée par un utilisateur nommé Sk Majhar, la vidéo montre le fumeur avec un sourire sur son visage alors qu’il fume plusieurs cigarettes ensemble sans effort. Pendant que les gens le regardent, il ne tousse même pas une seule fois, ce qui montre à quel point il était expérimenté en matière de tabagisme.

La vidéo a 34 vues lakh et plus de 1,78 lakh aime. Bien qu’il n’y ait aucun contexte de la personne ou de la vidéo en raison de la désactivation des commentaires, le nombre de vues et de likes montre clairement que les gens aiment l’homme. On peut également voir une personne tenant un cendrier pour le fumeur. Alors qu’il offre le cendrier à l’homme en question, il hoche la tête en indiquant d’attendre.

Les gens ont lié le comportement de cet homme à Kabir Singh et Tommy Shelby de Peaky Blinders qui sont de fervents fumeurs et peuvent être vus en train de fumer près de la moitié de leur temps d’écran. Alors que fumer est mauvais et ne doit pas être glorifié, les cinéastes montrent leurs personnages en train de fumer pour ajouter à la profondeur et au sérieux de leurs rôles.

