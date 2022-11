La vidéo d’un homme faisant du vélo avec neuf enfants à bord suscite un débat sur Twitter

Une vidéo virale d’un homme faisant du vélo avec neuf enfants à bord a déclenché un débat sur Twitter. Le clip a été partagé par un utilisateur de Twitter avec la légende “La population mondiale a atteint 8 milliards, ces humains ont beaucoup contribué à la réalisation de cette réalisation.” De nombreux utilisateurs de Twitter ont fait exception à cette suggestion, ce qui implique que l’homme pourrait être victime de explosion démographique et pas nécessairement un contributeur à la même News18 n’a pas pu établir le lieu et l’heure de l’incident dans la vidéo.

आज दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई, इस उपलब्धि को हासिल करने में ऐसे इंसानों को बहुत बड़ा योगदान रहा है👇 pic.twitter.com/Fiq62o0OiK– Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) 15 novembre 2022

“Un certain temps, nous devons changer de récit pour voir la chose 1) Ils ne sont peut-être pas tous ses propres enfants 2) ils n’ont pas eu de transport en commun (comme on le voit dans la vidéo zone rurale) [sic]”, a écrit un utilisateur de Twitter.

L’industriel Anand Mahindra avait récemment été critiqué pour avoir partagé une vidéo similaire en provenance d’Inde, mais au lieu de blâmer les personnes dans le clip pour l’augmentation de la population, il avait choisi de les “romantiser”, comme l’ont indiqué les utilisateurs de Twitter.

Il avait partagé son opinion sur la raison pour laquelle l’Inde “fabrique le plus de deux-roues au monde”. Étonnamment, il s’agissait d’une photo d’un homme et d’une femme sur une moto, avec un tas de nattes et une imposante pile de chaises en plastique. Mahindra a tweeté : “Maintenant, vous savez pourquoi l’Inde fabrique le plus de deux-roues au monde. Nous savons comment transporter le plus grand volume de fret par pouce carré de roue… Nous sommes comme ça seulement… #dimanche”. La nécessité est la mère de l’invention, dit-on, et la nécessité dans ce cas aurait bien pu signifier la pauvreté. Les utilisateurs de Twitter n’ont vu aucune raison de se réjouir, même si la ténacité des gens à gagner leur vie quotidienne est certainement louable.

