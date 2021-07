La vidéo d’un homme de 100 ans vendant des légumes devient virale, Punjab CM offre Rs 5 Lakh

Prouvant que l’âge n’est en effet qu’un chiffre, Harbans Singh – un vendeur de légumes centenaire – n’a pas laissé sa sénilité entraver sa survie dans les moments difficiles. Chaque jour, Harbans marche dans les rues de Mogu, une ville du Pendjab, tirant à la main une charrette remplie d’oignons et de pommes de terre, la charge pesant parfois le double de son âge. Il est le seul soutien de famille de son petit-fils et de sa petite-fille, qui ont perdu leur père il y a deux ans et ont été abandonnés par leur mère peu de temps après.

Harbans est né dans l’actuel Pakistan. Il avait 27 ans lorsque les frontières ont éclaté entre les deux nations. Selon Temps de l’Inde rapport, Harbans était issu d’une famille de peseurs de céréales qui ont fui le village de Sarai Thane Wali, Lahore, et sont venus en Inde. Il a travaillé comme chargeur manuel pendant deux décennies avant de s’installer comme vendeur de légumes. Cela fait quatre décennies qu’il a commencé à vendre des légumes.

Harbans se consacre à prendre soin de l’éducation et du bien-être de ses petits-enfants. Fervent adepte de la devise « Kirat Karo Naam Japo » (Travail et culte), Harbans est véritablement un guerrier dont la frêle stature cache une force et une détermination extraordinaires.

La vidéo de Harbans montrant un chariot de légumes est devenue virale et s’est propagée comme une traînée de poudre sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter. Il a suscité beaucoup d’amour, d’appréciation, d’amour et de sympathie. Les gens ont commencé à verser leurs bénédictions et leurs vœux au centenaire diligent. Beaucoup ont exprimé leur désir d’aider le vieil homme.

Merci d’avoir mis l’esprit d’un compatriote indien sous les projecteurs….Salut à lui…— Sunil Singh Rana (@sunilsrana1908) 17 juillet 2021

Les organisations sociales de la ville devraient en prendre note et envisager de fournir une aide financière. — AR KEJARIWAL (@KEJARIWALAR) 17 juillet 2021

Des moyens de le soutenir ?— hari.J (@harijanarthanan) 17 juillet 2021

Peu de temps après, l’aide a afflué. Le capitaine Amrinder Singh, le ministre en chef du Pendjab, a vu la vidéo et a décidé d’aider les Harbans avec une aide financière de Rs 5 lakhs. En tweetant une photo de l’ancien vendeur de légumes, il a écrit : » Chapeau bas au centenaire Harbans Singh de Moga. » Il a en outre déclaré: « Avoir sanctionné Rs5 lakh comme aide financière immédiate pour lui et l’éducation de ses petits-enfants. » Khalsa Aid, une ONG internationale, a également remarqué les efforts de Harbans pour subvenir aux besoins de ses petits-enfants et a décidé de lui verser une pension sociale mensuelle à vie.

Chapeau au courage du centenaire Harbans Singh de Moga, qui gagne sa vie et celui de ses petits-enfants orphelins en vendant des légumes. Ont sanctionné Rs. 5 lakh comme aide financière immédiate pour lui et pour l’éducation de ses petits-enfants. pic.twitter.com/fOcCTMoqjD– Capt.Amarinder Singh (@capt_amainder) 17 juillet 2021

Khalsa Aid India fournit à Bapuji une pension sociale mensuelle à vie. Il est une force avec laquelle il faut compter, hommage à son esprit. Merci de nous soutenir for – Khalsa Aid Inde (@khalsaaid_india) 16 juillet 2021

Harbans est un exemple vivant que peu importe s’il y a des difficultés dans la vie, il faut toujours se frayer un chemin à travers les problèmes. Plutôt que d’abandonner, il faut relever les défis comme un guerrier. Comme l’a dit un jour le célèbre poète Robert Frost : « La meilleure issue est toujours de passer par là.

