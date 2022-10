La vidéo d’un homme dansant sous l’eau avec un requin est virale pour toutes les bonnes raisons

Nous rencontrons souvent des vidéos mettant en scène des humains montrant leur amour pour les animaux d’une manière unique et touchante. Qu’il s’agisse de leurs propres animaux de compagnie ou d’animaux sauvages, leurs vidéos sont toujours mignonnes et deviennent souvent virales en raison de leur caractère unique. Une de ces vidéos, qui montre un homme dansant avec un requin sous l’eau dans un aquarium, est devenue virale sur Twitter.

La vidéo a été publiée le 18 octobre dans la section des commentaires d’un autre tweet qui présentait une vidéo d’un homme dansant avec un crocodile alors qu’il était à moitié immergé dans l’eau. L’homme dans les commentaires a montré un homme vêtu d’une tenue sous-marine appropriée dansant élégamment avec un requin tandis que d’autres créatures marines flottaient autour de lui. La vidéo présente également une chanson romantique jouée en arrière-plan pour créer une bonne ambiance.

La séquence de 16 secondes était plutôt paisible car les mouvements de danse semblaient très fluides sous l’eau. Depuis sa publication, la vidéo a reçu plus de 98,5k vues et plus de 5,3k likes.

La vidéo sur laquelle elle a été commentée a plus de 1,49 crore de vues et les deux vidéos sont des spectacles visuels. Alors que la plupart d’entre nous trouvent que les crocodiles et les requins sont des prédateurs effrayants, ces vidéos sont une représentation beaucoup plus positive des animaux.

La vidéo de l’homme et du requin a suscité de multiples réactions dans les commentaires. La plupart des gens ont vu la vidéo sous un jour positif.

Oh cette refonte de Lil Mermaid va être incroyable — 🦾Ramba MuhFckin Raw🦚 (@nobuniqqa) 19 octobre 2022

Un utilisateur a commenté: “Oh, cette refonte de Lil Mermaid va être incroyable.”

Honnêtement, je ferais beaucoup plus confiance au requin qu’à l’alligator — Rachel da 🥯 🐝 💙💛😷🐈🐕‍🦺 (@rachel_da_bagel) 19 octobre 2022

Un autre homme a écrit: “Honnêtement, il ferait beaucoup plus confiance au requin qu’à l’alligator”, suggérant qu’il préférerait être dans le deuxième scénario plutôt que dans le premier.

Je vais dire à mes enfants que c’est la forme de l’eau – RandomFandoms65000 / Bunnee (@ RndmFndms650002) 19 octobre 2022

Un troisième a pris une référence de film et a dit: “Je vais dire à mes enfants que c’est The Shape Of Water.” La forme de l’eau a également montré une romance entre une créature marine intellectuelle et une femme, ce qui en a fait une référence parfaite pour la vidéo.

