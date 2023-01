La vidéo d’un homme conduisant un camion sans roues avant devient virale

Le monde des médias sociaux ne manque jamais de nous surprendre avec son contenu. Il y a tellement de vidéos que vous auriez parfois du mal à croire. Et maintenant, un de ces clips a attiré beaucoup d’attention ces derniers temps. Une vidéo d’un homme conduisant un camion sans ses deux roues avant devient virale sur les réseaux sociaux. Le clip a été partagé par un utilisateur nommé Sukhsam Sharma sur Instagram.

Le camion semble complètement endommagé dans cette vidéo. Quoi qu’il en soit, le conducteur est vu conduire le véhicule à une certaine vitesse. De plus, on peut voir que le camion n’a pas de roues avant, mais cela ne semble pas affecter le conducteur.

La vidéo a accumulé plus de 4 millions de vues à ce jour. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont été stupéfaits après l’avoir regardé. L’un des utilisateurs a écrit : “Le pouvoir d’un chauffeur indien”. Un autre utilisateur a écrit : “Ce n’est possible qu’en Inde, ce n’est possible pour personne”. Un commentaire disait : “Frère, il est desi, vous ne pouvez que le voir. en Inde et cela n’arrive qu’ici.”

Auparavant, une vidéo prise de l’avant d’un camion montrait un vélo se tenant brusquement au milieu de la route et surgissant soudain devant lui. Heureusement, les compétences attentives et les actions rapides du conducteur ont évité un accident grave et ont sauvé la vie du motard et de son compagnon.

Au début de la vidéo, on voit un camion avancer dans sa voie sur ce qui semble être une autoroute. Le véhicule effectue brusquement un virage rapide à droite à une intersection pour éviter de heurter un vélo aperçu au milieu de la route. Le deuxième camion, sur lequel la caméra était installée, a également réussi à s’arrêter à temps, évitant un accident majeur.

La vidéo a recueilli plus d’un million de vues à ce jour.

