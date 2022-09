La vidéo d’un homme baignant le roi cobra et le serpent à sonnette vous laissera perplexe

Les serpents sont l’un des reptiles les plus redoutés. Parmi les différentes espèces de serpents, le cobra royal est considéré comme le plus dangereux. Un serpent à sonnettes seconde la liste. Selon l’Organisation mondiale de la santé, chaque année, environ 81 000 à 1 38 000 personnes meurent des suites de morsures de serpent. Alors que certaines personnes maintiennent leur distance de sécurité avec les serpents, d’autres semblent ne pas avoir peur de ces animaux rampants. Une vidéo qui a été téléchargée il y a 3 ans sur YouTube, par une chaîne nommée Chandler’s Wild Life, redevient virale. La vidéo montre un homme faisant une cascade casse-cou en baignant deux des serpents les plus redoutés – un cobra royal et un serpent à sonnette.

La vidéo s’ouvre avec Chandler, un travailleur agréé de la faune, sortant une boîte d’une cage à serpents. Alors qu’il soulève le couvercle de la boîte, un gigantesque cobra royal est vu enroulé à l’intérieur. Chandler, de ses mains habiles, prend le reptile dans la boîte et le glisse dans une baignoire remplie d’eau.

Ensuite, l’homme porte son attention sur le serpent à sonnette que l’on peut voir recroquevillé dans un coin de sa cage. À l’aide d’un bâton incurvé, Chandler sort lentement le serpent à sonnette de sa place, le soulève doucement et place le reptile dans une autre baignoire remplie d’eau.

Chandler ramasse ensuite les décharges des cages des serpents et les jette dans les toilettes. Au bout de 30 minutes, il sort les serpents des baignoires et les remet dans leurs cages.

L’exploit dangereux de Chandler n’a pas manqué aux téléspectateurs, qui ont loué la bravoure de Chandler dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit : « J’aime ce type, même s’il manipule essentiellement deux serpents venimeux, il continue de plaisanter et de s’amuser. Un deuxième a dit: “Si ce gars arrête de faire des vidéos un jour, nous savons pourquoi.”

Ce n’est cependant pas la première fois qu’un homme baigne des serpents venimeux. Une autre vidéo virale qui a fait peur aux internautes montrait un homme versant de l’eau sur un serpent et lui offrant même à boire. Étonnamment, le serpent n’a montré aucun comportement agressif.

