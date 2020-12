Les animaux de compagnie ont toujours été une excellente source de camaraderie et s’il y a quelque chose que le monde en ligne aime, c’est plus de photos et de clips vidéo d’animaux qui vaquent à leurs occupations avec ou sans leurs amis humains. Les chats ou les chiens essayant leurs pattes sur des instruments de musique en font certainement partie et le dernier est devenu une sensation virale sur les réseaux sociaux.

Ce clip exceptionnel d’un duo mettant en scène un guitariste intuitif et son chat expérimentant sur un clavier est devenu viral. L’adorable félin nommé Barney, avec son clavier, ses prouesses joueuses a attiré et captivé l’intérêt des internautes.

Le guitariste russe Marsel Gilmanov a partagé un clip vidéo sur le site de micro-blogging, dans lequel il joue un duo avec son chat. Gilmanov a sous-titré le message comme suit: « Quelqu’un a fait une collaboration TikTok avec un chat et c’est parfait. » Si vous souhaitez regarder leur collaboration, regardez-la ici:

La séquence de 36 secondes montre Barney utilisant ses pattes avant pour jouer au clavier. La vidéo brillamment éditée présente une douce collaboration en duo entre Gilmanov et Barney, le félin avec ses impressionnantes pattes s’arrête et regarde tout en jouant du clavier.

La vidéo est devenue virale après avoir été partagée sur Twitter par Rob n Roll (@thegallowboob). Depuis sa mise en ligne, il a recueilli près de 2,4 millions de vues, plus de 1,86 lakh likes, 46 700 retweets et des milliers de commentaires élogieux sur la plateforme de micro-blogging. Il a également impressionné les internautes qui non seulement l’ont vu plusieurs fois, mais plusieurs utilisateurs ont également partagé des clips vidéo de leurs propres animaux jouant d’autres instruments de musique.

Un utilisateur a commenté et écrit « C’est parfait. » Il a également exhorté les autres utilisateurs à transformer la mélodie en chanson.

C’est purrfect needs quelqu’un a besoin de transformer cet air en chanson – Emma (@goodguyevans) 15 décembre 2020

Impressionné par le duo musical humain-chat, un utilisateur a déclaré qu’il avait besoin de «4 billets» pour leur spectacle. Les quatre étaient pour lui et ses chats.

Ok Monsieur, j’ai besoin de 4 billets pour votre spectacle, c’est 4 moi et mes chats. – الوردة (@RosaTomate) 15 décembre 2020

L’utilisateur « Rob n Roll », qui a publié la vidéo, a également partagé un autre clip en duo avec un lien vers le compte de réseau social du guitariste. Il a légendé le message comme suit: «En voici un autre! Allez les suivre sur TikTok ici si vous le souhaitez. »

Même cette vidéo a recueilli près de 90 000 vues ainsi que d’autres clips présentant des performances en solo du chat. Les vidéos sont devenues virales, récoltant des millions de vues. Il n’y a rien qui puisse empêcher un chat adorable et talentueux de devenir une sensation virale et Barney est un parfait exemple pour le prouver.