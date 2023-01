La vidéo d’un groupe britannique jouant du dhol lors d’un mariage indien est un succès pour tous

Qu’attendez-vous des tweets de Gurmeet Chadha ? Des tableaux de revenus complexes des entreprises, des vidéos retweetées de son apparition sur les chaînes d’actualités économiques et des conseils sur les actions dans lesquelles investir. N’est-ce pas ? Cependant, l’associé directeur et directeur de l’information (CIO) de Complete Circle Wealth Solutions s’est récemment rendu sur Twitter pour partager une vidéo, et ce qu’il pensait être un commentaire humoristique à ce sujet.

Le tweet réalisé par Chadha contient une vidéo dans laquelle un groupe de personnes, très probablement une partie d’un cortège de mariage (baraat). Il y a des Punjabis portant des turbans, des femmes vêtues de vêtements indiens de fantaisie et ce qui semble être des hommes de race blanche qui ont des vêtements bleus couvrant la tête conformément aux coutumes sikhs. La musique sur laquelle tout le monde danse est assurée par des joueurs de dhol et un groupe qui joue des trombones, des trompettes et des tubas. La plupart y verraient un moment festif qui sert également de point de rencontre entre deux cultures différentes. Cependant, Chadha avait une vision différente.

Dans le tweet qu’il a publié le vendredi 20 janvier, il a écrit : « Angrezon se band and dhol bajwa rahe hain Punjabi. Vengeance classique par des Indiens. (sur une note plus légère les gars).” La première ligne se traduit à peu près par “Les Punjabis font jouer le groupe anglais et le dhol.” Il est probable que lorsqu’il dit “vengeance”, Chadha fait référence à ce qui est perçu comme des représailles pour 200 ans de domination coloniale britannique sur l’Inde.

Le tweet est devenu viral, avec plus de 1,6 lakh vues. Jusqu’à présent, les réactions au commentaire et à la vidéo de Chadha sont mitigées. Une personne a établi un parallèle avec McDonald’s servant McAloo Tikki – une adaptation aux goûts et à la culture indienne.

Depuis que Chadha avait dit “note plus légère” dans son tweet, une personne a plaisanté sur une “note plus serrée!”

Ensuite, il y a ce tweet d’un utilisateur qui a dit que c’était un exploit. (Sarcasme? Nous ne sommes pas sûrs.)

Un utilisateur a suggéré la flagellation, l’une des punitions les plus inhumaines et excessives, comme une blague.

Avez-vous trouvé amusant ce mélange de cultures lors d’une joyeuse occasion ?

