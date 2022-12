La vidéo d’un gang de Bhopal effectuant des cascades filmées en voiture en sens inverse devient virale

Les cascades exécutées sur des véhicules ne sont pas rares dans les rues de l’Inde. Un clip fait maintenant le tour des médias sociaux qui a capturé un criminel notoire tentant quelque chose de similaire. Zubair Maulana et sa bande ont été aperçus sur les routes de Bhopal. Zubair peut être vu debout sur la jeep en mouvement et dansant. Le gang l’a encouragé pendant que le clip était tourné par un membre du gang depuis un autre véhicule.

La cascade a été filmée vendredi soir. Le gang a ensuite diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. On peut également les voir conduire plusieurs voitures les unes à côté des autres en jouant de la musique forte en arrière-plan. Une voiture à côté de celle de Zubair est surprise en train de faire marche arrière. Jetez un œil ici :

Selon NDTV, la police a mentionné qu’il y a 65 cas enregistrés contre Zubair Maulana. Parmi ceux-ci, 44 cas sont des infractions graves. Zubair a également attaqué des policiers dans le passé et a échappé à plusieurs reprises à l’arrestation. Le clip, mettant en vedette la cascade dangereuse, a été tourné après les célébrations d’anniversaire de l’un des membres du gang.

Pendant ce temps, s’asseoir sur un véhicule à quatre roues en mouvement devient une tendance dangereuse sur les réseaux sociaux.

Plusieurs de ces vidéos ont fait le tour de ces plateformes. Plus tôt en novembre, une vidéo Instagram a gagné du terrain, dans laquelle on peut voir quelques véhicules conduits en convoi. La plupart des passagers de ce convoi sont suspendus aux portes et assis sur les capots et les toits des voitures. Les voitures roulent à une vitesse dangereuse, tournent sur la route principale et au moins quatre voitures peuvent être vues en ligne, bloquant près de la moitié de la route. Pendant ce temps, les conducteurs de la voiture allument des lampes de poche tout en conduisant avec les feux de stationnement allumés.

Jetez un œil au clip ici :

Ces cascades sont non seulement illégales mais constituent un danger pour le public ainsi que pour tous les passagers du véhicule. La conduite dangereuse peut entraîner une lourde amende, la saisie du permis et/ou 6 mois à 1 an de prison.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici