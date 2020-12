« Le cricket n’est pas la tasse de thé de tout le monde. »

La pandémie de coronavirus a limité les rassemblements publics dans le monde. Parce que la distance sociale est la nécessité de l’heure, les événements sportifs se sont déroulés sans ou avec un minimum de supporters. L’IPL 2020, qui a transféré ses bases aux Émirats arabes unis cette année, a vu des stands vides alors que les téléspectateurs se connectaient pour voir l’action en direct depuis la sécurité de leurs maisons. Cependant, les choses sont un peu différentes en Australie.

Avec COVID-19[feminine Lentement des infections à un filet, la tournée en cours de l’Inde à l’Australie a vu les fans marcher dans les stades en grand nombre, soutenant leurs équipes dans la pratique personnelle de leur sport préféré.

Mais peut-être qu’un certain enfant a sauté le match de cricket du stade si son père passionné de cricket ne le fait pas.

Un GIF viral circule sur Internet depuis que l’Inde a rencontré dimanche l’Australie pour le deuxième T20I à Manuka Oval. Les fans, heureux de voir le match de près, ont été vus en train de s’amuser – à l’exception d’un enfant présent.

Après la fin de 15 reprises de manches australiennes, la caméra s’est tournée vers la foule et a montré les fans applaudissant leurs équipes alors que l’objectif captait un enfant en pleurs tenu par le père tandis que tout le monde à proximité souriait grand. visage.

Cricket Australia a partagé un GIF de l’incident indiquant que le cricket n’était pas la tasse de thé de tout le monde après tout.

Amusés par le garçon rugissant, les internautes accompagnés de mèmes et de commentaires.

Enfant, qu’est-ce que je fais ici? – Aash Mehta (@iamaashmehta) 6 décembre 2020

Le garçon ne veut tout simplement pas voir un autre Smith ton – Tim J (@Juciist) 6 décembre 2020

De retour au match de dimanche, l’Inde a scellé la victoire de la série T20I contre l’Australie 2-0, après que Shikhar Dhawan, Virat Kohli et Hardik Pandya aient porté des coups pratiques en chassant 195 sets des hôtes.