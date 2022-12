La vidéo d’un enfant pleurant d’alcool laisse Internet consterné

Les enfants sont connus pour apprendre rapidement et les parents jouent un rôle important dans leurs années de croissance. Ils sont les premiers professeurs de leurs petits. De plus, les enfants sont également connus pour copier leurs parents. Ils apprennent de ce qu’ils voient et essaient d’imiter le comportement de leurs parents. Par conséquent, pour les parents, il est très important de faire attention à leur comportement devant les enfants. Récemment, une vidéo alarmante d’un enfant faisant des crises de colère et demandant de l’alcool est devenue virale sur Internet.

La vidéo a été partagée sur Twitter le 1er décembre. Le clip devenu viral montre un enfant d’à peine 5 ans demandant de l’alcool à son père. Pendant l’enregistrement de la vidéo, on peut entendre le père demander à son fils : « Kya chahiye aapko ? (Que veux-tu ?) » Dans sa réponse, le jeune garçon, nommé Chiku, plaisante en disant qu’il veut une gorgée d’alcool.

L’enfant continue ensuite à faire une crise, à pleurer de manière incontrôlable et à demander à plusieurs reprises de l’alcool à son père. Le père semble indifférent aux demandes bizarres de son petit et continue d’enregistrer la vidéo. La vidéo se termine brusquement, le tout-petit refusant d’arrêter de pleurer tant que ses demandes ne sont pas satisfaites.

La vidéo de 20 secondes a suscité de nombreuses critiques de la part des utilisateurs des médias sociaux, qui ont critiqué le père dans la section des commentaires du tweet.

“Pour l’instant, cela peut sembler drôle, mais vous le regretterez quand cet enfant grandira pour devenir une personne gâtée. Les enfants n’apprennent pas de ce qui leur est enseigné par leurs parents, ils imitent plutôt leurs parents. Ils sont le reflet de vous. Les maudire quand ils grandissent ne sert à rien », a noté un utilisateur.

S’interrogeant sur les compétences parentales de l’adulte, un autre a fait remarquer : “Question sérieuse, mauvaise parentalité”. « C’est censé être drôle ou triste ? a commenté un troisième individu.

Pour l’instant, cela peut sembler drôle, mais vous regretterez que cet enfant devienne une personne gâtée. Les enfants n’apprennent pas par ce qui leur est enseigné par les parents, ils imitent plutôt leurs parents. Ils sont le reflet de vous, faites attention. Les maudire quand ils grandissent ne sert à rien.— romita singh (@ romitasingh47) 2 décembre 2022

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 1,25 millions de vues et plus de 3 000 j’aime sur Twitter.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici