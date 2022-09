La vidéo d’un employé Swiggy aux capacités différentes qui se rend au travail est la seule motivation dont vous avez besoin aujourd’hui

On voit souvent les responsables de la livraison de nourriture se précipiter – matin, midi ou soir – pour livrer les commandes à temps aux clients contre toute attente. Les vidéos d’eux accomplissant leur tâche dans l’adversité deviennent fréquemment virales sur les réseaux sociaux. Une vidéo similaire est apparue en ligne cette semaine.

Un utilisateur de LinkedIn, qui s’appelle Jagvinder Singh Ghumaan, a partagé un clip d’un Employé Swiggy qui se précipitait pour se rendre au travail.

Dans la vidéo, on peut voir la femme handicapée faire du vélo, équipé pour les personnes handicapées. Son téléphone est visiblement fixé au guidon du vélo, et le panier de livraison Swiggy est placé à l’arrière. Louant la société de services de livraison de nourriture dans son article sur LinkedIn, Jagvinder compare la façon dont les « vrais héros » travaillent dur et ignorent les excuses réelles pour être en retard.

“Bon travail Swiggy… Si vous êtes en retard au bureau, vous faites des excuses boiteuses, mais les vrais héros travaillent dur et ignorent même les excuses réelles”, a-t-il légendé la vidéo. Un texte sur la vidéo dit : « Salut aa behn nu (Nous saluons cette sœur) ».

La plate-forme de commande et de livraison de nourriture en ligne n’a pas tardé à réagir au message de Jagvinder. “Nos responsables de la livraison ne cessent de nous étonner”, a commenté Swiggy. Les gens ont remercié Jagvinder d’avoir partagé la vidéo, tandis que beaucoup ont exprimé leur “respect” à la femme. “Le travail parfait et formidable réalisé par Swiggy, chapeau bas”, a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a déclaré : “C’est ce qu’on appelle littéralement responsabiliser tout le monde.” “L’esprit de vivre, l’esprit de prospérer, l’esprit de réussir”, a commenté un troisième.

Il y a quelques semaines, vidéo d’un livreur de Swiggy assis impuissant sur sa moto sous une pluie battante, vraisemblablement en route pour terminer la commande d’un client.

बदकिस्मती से @Swiggy में सिर्फ 5 étoiles ही दे सकते हैं. Plus d’étoiles et plus d’étoiles pic.twitter.com/bfiCMmLgB6 — Dipanshu Kabra (@ipskabra) 27 juillet 2022

La vidéo émouvante a été partagée par l’officier IPS Dipanshu Kabra. Parallèlement au clip, l’officier a tweeté en hindi, ce qui se traduit approximativement par : “Malheureusement, dans Swiggy, seules 5 étoiles peuvent être attribuées. Des millions d’étoiles sont également moins pour un employé aussi consciencieux et travailleur. Comme on le voit dans le clip, le livreur n’a pas de casque ni d’imperméable pendant qu’il attend sous la forte averse, se faisant tremper et risquant sa santé.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici