Quand nous pensons à des émotions comme l’empathie et le désir de sauver les autres, nous ne pensons généralement qu’aux humains. Mais les animaux manifestent également des émotions et des sentiments similaires. Comme on le voit dans une vieille vidéo qui redevient virale, la quintessence de la fraternité et de l’empathie est affichée par un bébé éléphant.

Dans la vidéo, un homme est vu «en train de se noyer» alors qu’il coule impuissant avec une rivière faisant signe de l’aide. En arrière-plan, un troupeau d’éléphants tente de traverser la même rivière.

Soudain, un bébé éléphant, témoin de «l’accident», court vers l’homme, s’éclaboussant à travers l’eau en mouvement rapide. Le petit éléphant est à peine au-dessus de l’eau elle-même mais il court toujours et essaie d’atteindre l’homme à temps pour le sauver. Enfin, vers le bord de la berge, l’éléphant rattrape l’homme.

Il essaie d’abord de le retenir avec sa malle, que l’homme attrape également. Plus tard, lorsqu’il est incapable de l’attraper complètement par sa malle, il protège l’homme avec son corps, le tenant entre ses membres, afin qu’il ne se laisse pas emporter par l’eau. La vidéo partagée par le PDG de BSE, Ashish Chauhan, a recueilli plus de 586 000 vues sur Twitter.

Dans sa légende, Chauhan demande: «Est-ce que nous méritons ces bons amis animaux au cœur?»

Cependant, ce n’est pas la première fois que cette vidéo devient virale. Même si la «durée de conservation» considérée des vidéos virales est plutôt courte dès qu’une sensation virale survient après, cette vidéo a résisté à l’épreuve du temps encore et encore. Il a été initialement partagé en 2016 par une chaîne YouTube appelée ElephantNews. Dans la légende, il a été révélé que l’éléphant vu dans la vidéo s’appelle Kham Lha, qui réside dans le parc naturel des éléphants, en Thaïlande. L’homme qui fait semblant de se noyer est Darrick, un bénévole du parc et ami proche de Kham Lha. La vidéo est un exemple de la façon dont les éléphants réagissent également à des amis en danger, tout comme les humains.

Le commentaire de cette vidéo, visionné plus de 18 312 726 fois, était rempli à la fois de sentiments réconfortants et de blagues. « Elephant a probablement pensé » Putain ce stupide Darrich se noie à nouveau, eh bien, je vais le sauver … « a plaisanté un utilisateur, » l’éléphant pense probablement « J’ai besoin de me faire des amis plus intelligents », « dit un autre.

Depuis lors, la vidéo est devenue virale deux fois de plus, chaque fois qu’une célébrité de Twitter la repartait.

Les éléphants sont souvent considérés comme l’un des animaux les plus intelligents de la nature. Ils ont des liens entre leurs pairs tout comme les humains. Ils ont des concepts comme la promotion et l’adoption lorsqu’un bébé éléphant perd sa mère ou s’entraider quand on est dans le besoin. Les groupes sociaux parmi eux sont assez amicaux et ont des relations qui durent toute une vie. Ils sont l’un des rares animaux à pleurer lorsqu’un camarade meurt ou se blesse.