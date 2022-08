La vidéo d’un éléphant échappant à l’attaque de 14 lionnes vous donnera la chair de poule

Une confrontation entre un groupe de lions et un éléphant solitaire se terminera probablement en faveur des rois de la nature. Mais parfois, les choses ne se produisent probablement pas, comme dans le cas de cette vidéo virale où un éléphant s’est échappé d’une attaque non pas d’une ou deux mais de 14 lionnes. Dans une vidéo partagée sur Twitter par l’officier de l’IFS Susanta Nanda, l’éléphant est attaqué par un groupe de lionnes. Entouré de toutes parts, le tusker peine à se libérer de l’emprise de la lionne mais n’abandonne pas. L’éléphant parvient finalement à sortir et patauge loin dans le plan d’eau à proximité. Alors qu’un lion suit l’éléphant dans l’eau, le tueur se retourne bientôt et le chasse.

“Lone Tusker affronte 14 lionnes et gagne. Qui devrait être le roi de la forêt ?” lire la légende postée le long de la vidéo.

Regardez la rencontre fascinante ici:

Lone Tusker affronte 14 lionnes et gagne…

Qui devrait être que le roi de la forêt ?

Via Clément Ben pic.twitter.com/kYbZNvabFv – Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 27 août 2022

Jusqu’à présent, la vidéo a gagné plus de 2,8 lakh vues avec un flot de réactions des utilisateurs. « Sans aucun doute, le NOUVEAU ROI de la jungle ! », a écrit un utilisateur tandis que plusieurs autres ont commenté qu’un combattant est toujours un gagnant.

“Vous gagnerez sûrement si vous n’abandonnez pas le combat”, a lu un deuxième commentaire.

Un autre utilisateur a déclaré que ce n’est pas la taille ou le poids de l’animal mais l’attitude qui décide qui est le roi de la jungle. “Lion pense qu’il est le roi, c’est pourquoi il est le roi de la jungle. Il n’y a pas de correspondance avec l’attitude de Lion avec d’autres animaux », a-t-il ajouté.

Les utilisateurs sont restés inquiets pour le bien-être du tusker et ont demandé si le groupe de lions avait cessé de le chasser. «Toujours inquiet pour l’éléphant. Le troupeau de lions a-t-il arrêté ? Si facilement? Est-ce la vidéo complète, monsieur ?”

Toujours inquiet pour l’éléphant. Le troupeau de lions l’a-t-il appelé ? Si facilement? C’est la vidéo complète, monsieur ? – Sonali Das (@SonaliD82403754) 27 août 2022

Les utilisateurs ont souligné que le clip était une vidéo de sept ans en provenance de Zambie.

