La vidéo d’un éléphant atteignant le téléphone de Manhout est trop mignonne pour être regardée

Il existe de nombreuses vidéos sur la faune qui deviennent fréquemment virales sur Internet. Récemment, une autre vidéo saine sur les éléphants a impressionné les internautes. La vidéo qui a captivé les internautes montre un éléphant à côté de son mahout, qui s’affaire sur son téléphone. Ce beau lien entre l’éléphant et l’homme est incontournable. Dans la vidéo, un mahout semble jeter un coup d’œil dans le téléphone du mahout tout en bougeant la tête de haut en bas. Selon la légende du clip, il a été tourné au temple Adi Kumbeswarar au Tamil Nadu. La légende disait également : « La relation et le lien entre un éléphant et son mahout sont uniques et précieux lorsqu’ils sont entretenus de la bonne manière. Lorsque la relation est entretenue de manière éthique, c’est une relation de respect et d’amour, qui se transforme rapidement en un lien profond. Kumbakonam Kumbeshwarar Temple Elephant regardant le téléphone avec son gardien. Regardez l’adorable vidéo ci-dessous.

La vidéo a recueilli plus de deux lakh vues et 38 000 likes. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont trouvé la vidéo trop mignonne et l’ont mentionné dans la section des commentaires. L’un des utilisateurs a commenté en plaisantant: “Il veut voir plus de bobines sur le téléphone”. Un autre utilisateur a écrit: «Pas de mots à commenter. Vrai amour pour ce doux ». Un autre utilisateur a écrit: “L’éléphant est comme bata bhai kya dekhra.” Certains utilisateurs ont également commenté avec une série de cœurs rouges, d’emojis frappés par le cœur et bien plus encore.

Ce n’est pas la première fois qu’une vidéo d’un éléphant devient virale sur Internet. Plus tôt, une vidéo d’une femme aidant un bébé éléphant coincé dans un fossé boueux est devenue virale sur Internet. La femme aide le bébé éléphant à sortir de la boue en lui tirant les pattes. L’animal, en revanche, lui permet de les toucher sans devenir agressif.

Elle a aidé le bébé éléphant à sortir de la boue dans laquelle il a été frappé. Le bébé reconnaît avec une bénédiction 💕 pic.twitter.com/HeDmdeKLNm – Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 27 octobre 2022

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont félicité la femme pour son acte de gentillesse. Le clip viral a recueilli plus de 49 000 vues sur Twitter.

