La vidéo d’un duo père-fils africain obtenant des turbans assortis lors d’une visite au temple d’or a laissé les internautes impressionnés

L’Inde est une terre de cultures, de traditions et de valeurs différentes qui attirent des gens de tous les coins du monde. Des citoyens de diverses parties du monde visitent l’Inde et se plongent dans ses traditions à ras bord. Une vidéo virale sur les réseaux sociaux le montre.

Une “famille de voyage” d’Afrique qui foule actuellement les terres de notre pays montre comment un père et un fils ont interagi avec la culture indienne de la meilleure façon possible. Dans la vidéo, on voit le duo père-fils se faire nouer des turbans sur la tête, alors qu’ils exploraient Amritsar, au Pendjab.

Eleise, Lawrence et leur enfant, Nyh, sont en Inde et se sont récemment rendus au Golden Temple situé à Amritsar. Au cours de leur voyage, ils sont tombés sur une maison pagri (boutique de turbans) et ont décidé de faire partie du clan.

Au début de la vidéo, une bannière de la maison Sardar Pagri est apposée sur un poteau électrique. Le clip passe ensuite aux plans de Lawrence et Nyh enfilant un pagri avec l’aide d’une des personnes de la boutique. Le premier en ligne était Lawrence qui se faisait nouer un tissu marron foncé sur la tête, tandis que Nyh jouait avec son jouet. Vient ensuite Nyh qui obtient le pagri correspondant attaché à sa tête.

Partageant la vidéo, le couple, dans la légende, a écrit: “Obtenir un pagri à Amritsar pour visiter le temple d’or. Regarde:

Depuis son partage, la vidéo a réussi à accumuler plus de 10 000 vues. Les internautes ont versé leurs réactions dans la section des commentaires en abondance. Un utilisateur a écrit: “Vous ressemblez à un beau sardar.”

Un autre a dit: “C’est trop mignon.” “Vous les gars rockez le pag (abréviation de pagri)”, a écrit un utilisateur. L’un d’eux a commenté: “J’adore ça. J’ai dû regarder deux fois car je pensais que tu étais asiatique. Ravi de vous voir embrasser notre culture et tout expérimenter. Passez le meilleur moment.

