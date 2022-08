La vidéo d’un couple “tomber amoureux” laisse les gens en grand écart

Voir vos proches est toujours une question de plaisir et d’excitation. Mais pour ce couple, l’excitation s’est transformée en un moment gênant et plutôt douloureux. Un clip faisant le tour des réseaux sociaux montre une fille dans un aéroport courant vers son partenaire pour le recevoir avec un câlin affectueux. Son excitation semble être proportionnelle à la durée de leur séparation.

Dans la vidéo, on voit la fille courir, tandis que son partenaire s’approche de l’autre sens. Elle lui saute dessus pour lui faire un câlin mais échoue car ils trébuchent tous les deux et tombent au sol. Le gars glisse tandis que la fille trébuche vers l’avant. Peu de temps après, son partenaire se lève et prend la fille, qui la serre ensuite dans ses bras, accomplissant enfin ce pour quoi elle s’était engagée.

La légende accompagnant la vidéo disait: “Tomber amoureux”. Regardez:

Depuis qu’il a été partagé, le clip a réussi à accumuler plus de 15 000 vues. Les internautes ont partagé leurs réactions, beaucoup l’ont retweeté avec leurs commentaires. Un utilisateur a écrit: “J’ai regardé cela 10 fois de suite et j’ai presque fait pipi dans mon pantalon.”

Un autre a écrit : « Faites-lui confiance, mais ne faites pas nécessairement confiance à sa physique.

“On dirait que le destin a d’autres plans pour eux”, a déclaré une personne.

L’un d’eux a demandé en plaisantant: “Qui a dit que l’amour était facile?”

“Je vois cela se produire avec moi et mon amie”, a déclaré un autre.

Cette personne a commenté: «Aïe. Ça a dû faire mal !”

“Je tombe aussi amoureux comme ça”, a déclaré un utilisateur.

Les plateformes de médias sociaux sont un trésor pour les vidéos qui montrent les différentes nuances de l’interaction humaine. Récemment, une vidéo est devenue virale montrant comment un enfant prête son épaule à son ami qui s’assoupit. La vidéo a été chaleureusement appréciée par les internautes et a recueilli plus d’un million de vues sur Twitter.

Alors, qu’est-ce que tu penses?

