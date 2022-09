La vidéo d’un couple dansant sous le réverbère fera fondre votre cœur

Beaucoup d’entre nous se tournent vers Internet pour obtenir un répit lorsque les choses deviennent un peu trop difficiles. Que ce soit pour se détendre après une dure journée de travail ou pour se remonter le moral, il existe une variété de contenus de bien-être sur le World Wide Web. Des vidéos d’animaux mignons aux petits bébés se livrant à des bouffonneries hilarantes, il existe des comptes de médias sociaux spécifiques à un créneau pour répondre aux demandes du public. Cependant, les romantiques purs et durs peuvent se tourner vers des spectacles de musique ou de danse pour apaiser leur cœur.

Une vidéo réconfortante qui est maintenant devenue virale sur la plateforme de micro-blogging Twitter montrait une paire – vraisemblablement un couple – dansant leur cœur dans une rue vide tard dans la nuit. Bien que l’emplacement exact de la vidéo reste inconnu, les images ont été partagées par l’utilisateur de Twitter Prerna Maheshwari. Jetez un œil à la vidéo parfaitement synchronisée qui montre un garçon et une fille appréciant la compagnie de l’autre.

La vidéo est maintenant devenue virale avec plus de 242 200 vues au moment du dépôt de ce rapport. Cependant, il convient de noter que le duo ne ressemblait pas à des danseurs amateurs et se déplaçait de manière fluide sur la route bien éclairée. La vidéo a été capturée depuis un étage supérieur, ou ce qui ressemblait à un balcon. Les internautes ont loué la paire et apprécié leur performance.

Un utilisateur a écrit : « Dansez comme si personne ne regardait et ne vous souciez pas même si quelqu’un regarde ! Profitez simplement des moments », tandis qu’un autre a écrit : « Regardez autour de vous, quelqu’un doit tourner une bobine pour eux ! », un clin d’œil à la tendance populaire consistant à créer des vidéos au format court pour la plateforme de médias sociaux Instagram.

Cependant, de nombreux utilisateurs ont convenu que même si la performance était pratiquée puis exécutée, elle se sentait toujours sincère et pure. Plusieurs autres en ont profité pour affirmer à quel point ils sont célibataires et à quel point ils aimeraient trouver quelqu’un avec qui partager un moment aussi franc. Un utilisateur a commenté, « Yaar c’est pur ! même si c’est scénarisé ou qu’ils font juste des bobines ou quelque chose comme ça » tandis qu’un autre a dit : « Je veux faire ça avec quelqu’un ! » rempli d’un emoji qui pleure.

