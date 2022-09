Vous avez peut-être souvent remarqué que des gens distribuaient du millet, du blé ou du maïs aux oiseaux migrateurs ou aux pigeons en route vers leur destination. Un clip fait le tour des réseaux sociaux d’un homme nourrissant une volée d’oiseaux. Dans la bobine Instagram désormais virale, un cordonnier que l’on voit assis au coin de la route dans son petit magasin de tentes ouvre un énorme paquet de ce qui ressemble à un paquet de légumineuses et le place de côté dans son magasin.

Après quelques images, le cordonnier couvre le sac du pouls d’un côté et se détend à sa place. Les oiseaux qui attendaient patiemment qu’il finisse alors se précipitèrent vers leur nourriture et s’en allèrent un par un uniformément prendre leur bouchée et s’envoler.

La vidéo a touché le cœur des utilisateurs de médias sociaux et a inondé la section des commentaires d’emojis cœur rouge et applaudissements. “Koi akhir itna ameer kaise ho sakta hai”, a écrit l’un d’eux. Un autre a commenté: “Le meilleur moment de l’humanité.” “Il est vraiment l’homme le plus riche de cœur”, a déclaré quelqu’un.

La vidéo a été visionnée par plus de 2,2 millions de personnes.

Nous tombons souvent sur des vidéos émouvantes du lien adorable et tacite qu’un homme partage avec un animal.

Une vidéo similaire a fait le buzz sur Internet la semaine dernière, une équipe d’agents forestiers du Tamil Nadu a été vue en train de fournir de l’ombre à un bébé éléphant endormi à l’aide d’un parapluie. La vidéo a été partagée par l’agent de l’IAS Supriya Sahu sur Twitter, qui est également secrétaire en chef de l’environnement, du changement climatique et des forêts au Tamil Nadu. Selon Sahu, l’éléphant a été perdu et l’équipe a réuni le bébé éléphant avec la mère. La légende du tweet disait : « Partageant cette vidéo réconfortante où vous pouvez voir TN Foresters fournir de l’ombre au bébé éléphant endormi pendant leurs efforts réussis pour unir le bébé à sa mère. Leur compassion, leurs soins et leur plénitude de pensée ont rendu tout l’effort valable.

Partager cette vidéo réconfortante où vous pouvez voir #TNForesters fournir de l’ombre au bébé éléphant endormi pendant leurs efforts réussis pour unir le bébé à sa mère. Leur compassion, leurs soins et leur attention ont rendu tout cet effort valable. #TNForest pic.twitter.com/npR8mV5E21 — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 7 septembre 2022

La vidéo a recueilli plus de 1,02 lakh de vues jusqu’à présent.

