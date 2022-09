Que vous vous considériez comme un amoureux des animaux ou non, vous ne pouvez pas nier le fait que les chiots et les chatons peuvent vous faire « aww » sans même essayer. Ces vidéos d’animaux sont très populaires sur diverses plateformes de médias sociaux, ce qui vous fait automatiquement sourire. Les bouffonneries ludiques et les méfaits de ces petites créatures à quatre pattes peuvent remonter le moral même par une journée ennuyeuse.

Récemment, une vidéo d’un adorable chiot en train de boire du lait a touché le cœur des internautes prenant d’assaut Internet. La vidéo a recueilli plus de 1,9 million de vues et un total de 99,7 000 likes sur Twitter.

La vidéo a été téléchargée sur le site de micro-blogging par un compte nommé Buitengebieden, géré par Sanders, un résident des Pays-Bas. “Little Baby” a lu le tweet.

Le clip de 10 secondes montre un chiot aussi mignon qu’un bouton, allongé sur le dos tenant une bouteille de lait en toute sécurité dans ses quatre petites pattes. Le chiot semble apprécier la boisson car il avale le lait tout seul en prenant des gorgées fréquentes. Le chien ressemble à un bébé humain car il tient le biberon à quatre pattes.

La jolie vidéo a attiré l’attention de la communauté Internet qui a rempli la section des commentaires avec amour et affection pour l’adorable chiot. “Chiot : cochez, Boire du lait : cochez, Mignon : cochez”, a fait remarquer un utilisateur. D’autres ont laissé tomber plus de vidéos d’animaux dans les commentaires pour afficher leur gentillesse.

Chiot : vérifier

Boire du lait : vérifier

Mignon : vérifier estimation : 45 000 j’aime. – Cor van den Berg (@CorvandenBerg3) 10 septembre 2022

Cependant, une autre section de Twitteratis s’est inquiétée de la position de consommation du chiot, soulignant que le lait de vache est préjudiciable à la santé d’un chien. « Les chiots ne devraient jamais avoir de lait de vache. Beyrouth dangereux », a écrit un utilisateur.

Un autre a expliqué : « Oui adorable… MAIS S’IL VOUS PLAÎT, NE JAMAIS le tenir sur le dos ou debout, cela peut provoquer un étouffement ou respirer le lait et peut entraîner une pneumonie et la mort possible ! Nourrissez toujours un chiot face contre terre sur vos genoux.

Les chiots ne devraient jamais avoir de lait de vache. Beyrouth dangereux. – Grant Riley (@grantresists) 10 septembre 2022

Oui adorable… MAIS S’IL VOUS PLAÎT, NE JAMAIS le tenir sur le dos ou debout, cela peut provoquer un étouffement ou respirer le lait et peut entraîner une pneumonie et la mort possible! Nourrissez toujours un chiot face contre terre sur vos genoux. – Dr lilbear (@lilbearson) 10 septembre 2022

Auparavant, une autre vidéo montrant une vache donnant du lait à des chiots abandonnés avait conquis le cœur de nombreux utilisateurs de médias sociaux.

