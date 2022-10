La vidéo d’un chien tenant des dents de tigre dans une forte morsure est passionnante

Bien que les tigres soient des prédateurs au sommet, il existe de nombreuses vidéos sur Internet qui les voient avoir peur ou reculer après une bagarre avec des chiens et des animaux de compagnie. Aujourd’hui, une vidéo d’un chien se battant avec un tigre devient virale sur les réseaux sociaux. Selon la hiérarchie des animaux dangereux et sauvages, les chiens sont classés beaucoup plus bas que les tigres. C’est un spectacle rare d’apercevoir un chien debout face à un tigre. Dans une vidéo virale, le chien ne se contente pas de se battre, mais parvient également à tenir bon lors d’une bagarre vicieuse.

On peut voir le chien saisir ce qui semble être les dents du tigre dans une morsure ferme alors qu’il essaie de déplacer l’animal sauvage. Le tigre semble frustré par le chien et donne un coup de patte rapide. Le tigre rate le premier coup mais le second atterrit sur la cible. Le résultat du combat reste flou car le court clip ne montre que le tigre tenu dans la poigne ferme du chien. Regardez la vidéo ci-dessous :

Un barrage d’amoureux des animaux a répondu à la vidéo. Alors que certains ont été choqués par les actions du chien, beaucoup en ont eu pitié et ont demandé comment le combat s’était terminé.

Une section d’Internet croyait que le chien et le tigre jouaient juste. Un utilisateur a écrit : « Tiger tolère ce chien. Ils jouent évidemment”, a ajouté un autre, “je suppose qu’ils jouent aux tigres qui ont trop d’adrénaline.” Un autre utilisateur qui pensait que les actions du chien étaient dangereuses même s’ils avaient grandi ensemble, “Ils ont grandi ensemble. Mais c’est jouer avec le feu.

Un utilisateur a noté que le combat a dû mal tourner pour le chien, à la seconde où il a lâché le tigre, “Le chien ferait mieux de s’accrocher une fois qu’il lâche prise, il est grillé.” Un autre a ajouté: “Le chien ne lâche pas, il a une chance, mais dès qu’il lâche, c’est fini.”

On ne sait pas encore où les images ont été capturées, mais il semble que ce soit un zoo car le chien et le tigre ne sont pas seuls dans le clip, ils sont également rejoints par un lion. Le lion n’intervient pas dans le combat apparent et est absorbé par ses propres pensées.

